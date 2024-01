31/01/2024 AM.- Le Senne se mantiene como presidente del Parlament balear a la espera de informes jurídicos. El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, se mantiene de momento en el cargo a la espera de informes jurídicos, como estaba previsto, y pretende llevar al pleno del próximo martes la reforma del reglamento que ha presentado MÉS per Mallorca, "muy oportuna" en opinión de Le Senne. POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES AUTONOMÍAS ISAAC BUJ - EUROPA PRESS

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, se mantiene de momento en el cargo a la espera de informes jurídicos, como estaba previsto, y pretende llevar al pleno del próximo martes la reforma del reglamento que ha presentado MÉS per Mallorca, "muy oportuna" en opinión de Le Senne. La reforma de MÉS plantea que cuando los diputados abandonen la formación política con la que se presentaron a las elecciones, la Mesa pueda actuar para que pasen a ser diputados no adscritos. El texto planteado replica lo que ya establece la Ley de Bases de Régimen Local para los ayuntamientos. El PSIB, que tiene dos miembros en la Mesa, ha apoyado que la reforma del reglamento pueda entrar en el orden del día del pleno para su toma en consideración. La inclusión debe pasar primero por la Junta de Portavoces. Le Senne no ha expresado si una 'reforma exprés' del reglamento podría llegar antes de los informes jurídicos, teniendo en cuenta los plazos de tramitación, pero ha sostenido que iría "en beneficio de la democracia". "Creo que beneficiaría a todos los partidos apoyar esa reforma que tiene que ver con el antitransfuguismo, que es algo en lo que hay un consenso general", ha argumentado Le Senne. El presidente ha asegurado que la reforma podría entrar en vigor inmediatamente sin esperar a la siguiente legislatura: "Depende de lo que diga la reforma que se apruebe". La reforma requeriría forzosamente el apoyo del PP, o como mínimo una abstención, ya que los cinco diputados díscolos se opondrán, como ya ha anticipado el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez. Si el PP votara en contra, la suma de votos de PSIB, MÉS, Grupo Mixto y los diputados expulsados del Grupo Parlamentario Vox no serían suficientes. El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha expresado que su grupo secundará esta reforma, y ha instado al PP a posicionarse, insinuando que su "ética" es la de "comprar diputados a cambio de mantener el poder". El PSIB cree que se puede acelerar la reforma, ejemplificando que este enero se ha tramitado la Ley del Taxi "en menos de un mes" y sin periodo de sesiones. Negueruela no se ha arriesgado a vaticinar un plazo concreto pero ha situado la pelota en el tejado del PP: "Lo que digo es que cuando uno tiene intención de hacer las cosas, se han hecho, y si el PP no quiere hacerlo, que lo diga, pero que sea el que tome decisiones al respecto ya". LE SENNE Y DE LAS HERAS CONTINÚAN SIENDO DIPUTADOS DE VOX En virtud de los acuerdos de la Mesa de este miércoles, sigue formando parte del Grupo Parlamentario de Vox a todos los efectos. Lo mismo ocurre para la presidenta del partido, Patricia de las Heras, a pesar de que el informe jurídico es sobre la pérdida de condición de miembro de la Mesa y ella no lo es. Le Senne ha recalcado que él y De las Heras han expuesto los motivos por los que consideran "ilegal" su expulsión del grupo parlamentario. La decisión de la Mesa de aparcar la efectividad de la expulsión ha sido unánime y, según Le Senne, la reunión ha sido "tranquila". El segundo de esos informes pretende aclarar quién puede presentar candidato a la presidencia si ésta queda vacante, ya que el reglamento establece que corresponde al grupo que propuso al presidente saliente. En este sentido, Le Senne ha sacado a colación que a él lo propuso no solamente su grupo, Vox, sino también el PP. Mientras, en el PSIB considera que ellos también pueden presentar candidato. En este sentido, Le Senne ha sacado a colación que a él lo propuso no solamente su grupo, Vox, sino también el PP. Mientras, en el PSIB considera que ellos también pueden presentar candidato. El presidente no ha aventurado cuánto pueden tardar los servicios jurídicos en elaborar estos informes, ni tampoco ha compartido los posicionamientos iniciales de cada miembro de la Mesa, incluyendo a la letrada, para no "condicionarles". "Tienen que estudiarlo a fondo y veremos", se ha limitado a indicar. El presidente del Parlament ha manifestado que considera que este acuerdo de la Mesa "es un paso adelante", "una pequeña batalla, pero queda mucho". "Espero que todo salga bien, como creo que esperan los votantes de Vox y los ciudadanos de Baleares, y se imponga la racionalidad y la cordura", ha zanjado.