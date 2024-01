Gobierno C-LM ve con "tristeza" tras la votación de la amnistía que no haya estabilidad en España como sí la hay en C-LM

10/01/2024 La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para informar sobre los acuerdos adoptados el Consejo de Gobierno. POLITICA PIEDAD LÓPEZ /JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha cree que la decisión de los diputados de Junts per Catalunya de tumbar este martes en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía denota que a esta formación "le importa poco la estabilidad" del país y del Gobierno y ve "con tristeza" que no pueda haber esa estabilidad en España, como sí la hay, a su juicio, en Castilla-La Mancha. Así lo ha señalado la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, durante su comparecencia ante los medios de comunicación en el Palacio de Fuensalida, donde ha remarcado que España necesita estabilidad para poder avanzar pero que, "desgraciadamente", lo que pasó este martes en el Congreso denota que esa estabilidad no está entre sus prioridades. "Lo que ve el Gobierno de Castilla-La Mancha es que es necesaria una estabilidad y no está entre las prioridades de Junts esta estabilidad para poder seguir avanzando, así que lo vemos con tristeza y con el deseo de que la estabilidad que hoy hay en esta región pudiera extenderse al conjunto de España", ha precisado a preguntas de los periodistas, en la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno.