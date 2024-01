Feijóo urge a la UE a "parar este ataque masivo" al Estado de Derecho y y cree que un Gobierno europeo habría "dimitido"

30/01/2024 El líder y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 30 de enero de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Congreso celebra una sesión extraordinaria hoy para debatir y votar el dictamen de la Comisión de Justicia a la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, así como las enmiendas que se mantengan vivas y los votos particulares que, en su caso, se han presentado. La votación final requiere del apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara (176 votos) al tratarse de una ley orgánica. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que con la Ley de Amnistía hay una "enmienda a la totalidad al sistema judicial español" y ha subrayado que la Unión Europea tiene que "parar este ataque masivo" al Estado de Derecho. Además, ha señalado que, después de ver al Ejecutivo "humillado" por Junts en el Congreso, "cualquier Gobierno europeo" habría "dimitido y convocado elecciones", pero se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez no lo hará por su "obsesión" por el poder. En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha afirmado que la Ley de Amnistía tal y como está en este momento "no pasa el filtro europeo". "Si se plantea un recurso prejudicial entre el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea no pasa el filtro", ha indicado. En este contexto, Feijóo ha dicho que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no podía acudir a la reunión que tiene hoy en Bruselas con el comisario de Justicia, Didier Reynders, --para hablar sobre el CGPJ-- con "un texto todavía más obsceno" de la Ley de Amnistía, aludiendo a la posibilidad de que se hubieran aceptado nuevas enmiendas de Junts. DICE QUE EUROPA SE PREGUNTA SI ESTO ES HUNGRÍA O POLONIA El jefe de la oposición, que hoy viaja a Bruselas para verse con sus colegas europeos del PPE, ha resaltado que "en este momento ya Europa está mirando para España" y "está preguntándose qué ocurre" y "si esto es Hungría" o "la antigua Polonia". "El Gobierno de España ha llevado cuatro asuntos importantes al Congreso de los Diputados y ha perdido dos. Cualquier Gobierno europeo, en unas circunstancias como estas, pues hubiese dimitido y convocado elecciones", ha proclamado, para añadir que el de Sánchez no lo hará porque su "obsesión por el poder a veces sobrepasa cualquier límite racional". (((HABRÁ AMPLIACIÓN)))