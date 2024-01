Feijóo espera que Vox solucione sus problemas en Baleares porque sería "un disparate" romper la estabilidad de Gobierno

30/01/2024 El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 30 de enero de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Congreso celebra una sesión extraordinaria hoy para debatir y votar el dictamen de la Comisión de Justicia a la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, así como las enmiendas que se mantengan vivas y los votos particulares que, en su caso, se han presentado. La votación final requiere del apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara (176 votos) al tratarse de una ley orgánica. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que espera que Vox soluciones su "problema interno" en Baleares, ya que, según ha subrayado, sería un "disparate" romper la estabilidad del Gobierno de las islas que preside Marga Prohens, a la que ha definido como "muy buena presidenta". La semana arrancó con una crisis de Vox en Baleares después de que fueran expulsados la presidenta autonómica del partido en las islas, Patricia de las Heras, y el presidente del Parlamento, Gabriel Le Senne. El mismo lunes, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, expresó su respaldo a esos dos dirigentes apartados del grupo parlamentario en Baleares y anunció la expulsión de los otros cinco diputados autonómicos que trataron de echarlos "unilateralmente". Al ser preguntado hasta qué punto lo ocurrido va a complicar al PP la gobernabilidad, dado que ahora tendrá que lidiar con los diputados díscolos, Feijóo ha dicho que espera que "solucionen este problema interno", después de que Vox haya "implosionado" en Baleares. "Tienen un problema interno en el partido y cuando hay problemas internos el resto de partidos debemos de ser cautos y respetuosos, pero lo que es evidente es que no se puede poner en cuestión la gobernabilidad en Islas Baleares", ha proclamado, para añadir que tienen una "estabilidad" en las islas y sería "un disparate romperla". En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, el líder del PP ha subrayado que Marga Prohens es una "muy buena presidenta" y "es una sorpresa positiva volver al sentido común en Illes Baleares", en alusión a la victoria de los 'populares' en las islas tras el gobierno presidido en la pasada legislatura por la socialista Francina Armengol. ELEGIR EL 18F ENTRE EL MODELO GALLEGO O EL DE SÁNCHEZ En cuanto a las elecciones autonómicas en Galicia del próximo 18 de febrero, Feijóo ha asegurado que los gallegos van a "elegir el modelo gallego o el modelo de Sánchez". "El modelo gallego, que es estabilidad, es previsión, es bajar impuestos, es mejorar los servicios públicos; y está el modelo de Sánchez, que es un multipartito, que ni siquiera lo va a presidir el Partido Socialista gallego, que está probablemente con electroencefalograma plano, sino que lo va a presidir en su caso el BNG", ha agregado. Según Feijóo, el BNG es como "Bildu y Esquerra Republicana a la gallega, porque son sus socios en las europeas". "Como conozco un poco a los gallegos, y como soy gallego, y como le debo todo en política a Galicia, creo que los gallegos no van a meterse en el lío del multipartito o de una política como la de Sánchez", ha enfatizado. Al ser preguntado si hará mucha campaña en Galicia, ha asegurado que estará "mucho" en su tierra haciendo lo que le mande el presidente Rueda". "No es fácil sacar la mayoría absoluta, pero vamos a trabajar para conseguirlo", ha afirmado, para admitir que no se fía de las encuestas.