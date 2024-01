FAES dice que Sánchez debe retirar la Ley de Amnistía y convocar elecciones: "Nos estamos jugando el futuro de España"

29/01/2024 El expresidente del Gobierno José María Aznar, inaugura la jornada 'La guerra de Ucrania y su relación con la crisis en Oriente Medio', en el Hotel Petit Palace Alfonso XII, a 29 de enero de 2024, en Madrid (España). Esta es la segunda jornada del ciclo 'Claves de nuestro tiempo' que organizan conjuntamente la Fundación FAES y el Instituto Atlántico de Gobierno, IADG, con el objetivo de tener un conocimiento más preciso del nuevo entorno internacional. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

La fundación FAES considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debe retirar la Ley de Amnistía, que "avergüenza el más básico sentido nacional", "romper los compromisos vergonzosos" con los independentistas que le han garantizado la investidura" y "dar la palabra" a los españoles en las urnas. "Nos estamos jugando el futuro de España y el significado de cuarenta y cinco años de régimen constitucional", ha sentenciado la fundación que dirige el expresidente del Gobierno José María Aznar en un editorial titulado 'Una amnistía sin enmienda: de la ley (1977) a la ley (2024), para derogar la Transición'. Un día después de que la proposición de ley de amnistía no haya sumado los votos necesarios para su aprobación, ya que Junts ha cumplido su amenaza de descolgare, y su texto se remita a la Comisión de Justicia para negociarse, FAES considera que "se abre el plazo de un mes para renegociar enmiendas o para recobrar la cordura". Tras asegurar que el secesionismo no pierde ocasión de humillar al Gobierno y forzar cualquier límite", FAES advierte de que la demanda de una "amnistía integral" que incluya el terrorismo y la alta traición "es la obscena demostración de que para los socios del PSOE conceptos elementales en cualquier Estado de derecho" son "castillos de arena al alcance de cualquier artillería parlamentaria". FAES cree que los socialistas deben retirar la proposición y "romper unos acuerdos de investidura" que "arrastran su crédito en cada votación". "El presidente del Gobierno, por su parte, debe convocar a los españoles para que desaten la madeja de esta crisis sin precedentes en la que su aventurerismo irresponsable nos ha metido", añade la fundación. NO ES "PASAR PÁGINA" DEL PROCÉS SINO DAR CARPETAZO A LA CONSTITUCIÓN A su entender, esta ley de amnistía "es hija de la cobardía y el fraude", y supone una "capitulación vergonzosa". "No se "pasa página" del procés, se da carpetazo a la Constitución", asegura, para recalcar que "ningún Gobierno tiene permiso para hacer lo que se pretende hacer". Según FAES, las amnistías suelen decretarse "para cancelar un régimen político e inaugurar otro nuevo" y son propias de los periodos constituyentes". Por eso, destaca que "una vez promulgada la Constitución y consolidada la democracia, quienes hablan de amnistiar la intentona golpista de 2017 calumnian a la democracia española como si fuera una impostura".