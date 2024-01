ERC desliga la marcha de Wagensberg a Suiza del freno a la ley de amnistía: "No tiene nada que ver"

23/01/2024 La nueva vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà, durante una rueda de prensa, en el Palau de la Generalitat, a 23 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Durante la comparecencia, Aragonès, ha anunciado cambios en el Govern catalán para afrontar su último año de legislatura. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, asciende a vicepresidenta, mientras que Sergi Sabrià es nuevo viceconseller, un cargo de nueva creación. Se trata del tercer cambio en el Govern en los casi tres años de mandato de Aragonès. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

La vicepresidenta del Govern de Cataluña, Laura Vilagrà, ha señalado que la marcha a Suiza de su compañero y diputado de ERC en el Parlament, Ruben Wagensberg, investigado en la causa de 'Tsunami Democràtic', "no tiene nada que ver" con la paralización en el Congreso de la ley de amnistía. Vilagrá ha preferido no profundizar en la decisión de Wagensberg porque es un "tema muy personal" del que no tiene suficiente información, pero ha incidido en que "muchísimas personas están acusadas de terrorismo y de cosas muy graves", por lo que cree evidente que la situación es muy delicada, según ha señalado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. Al ser preguntada si la marcha de Wagensberg se debe a que dudan de que la amnistía salga adelante, tras paralizarla Junts en el Congreso al querer que su alcance sea mayor, Vilagrà ha asegurado que "no tiene nada que ver", antes de recalcar que en ERC están convencidos de que la ley será aprobada porque ya es "robusta". Fuentes conocedoras han indicado a Europa Press que Wagensberg ha decidido instalarse en la ciudad suiza de Ginebra parar preparar su defensa "política y jurídica" ante la "persecución" de ser investigado por presunto terrorismo en la Audiencia Nacional por el juez Manuel García-Castellón, lo que le está provocando "problemas de ansiedad".