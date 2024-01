El presidente interino del CGPJ sopesa dimitir si la mediación de la UE para renovar el órgano fracasa

20/12/2023 El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, interviene durante el acto de entrega de los XVI premios anuales del Foro Justicia y Discapacidad, en la sede del CGPJ, a 20 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El Foro Justicia y Discapacidad entrega hoy sus premios anuales, que premian la labor o actuación relevante de una persona o colectivo llevada a cabo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad o en favor de su mejor integración social. El Ministerio de Justicia se reúne hoy con los cuatro sindicatos de Justicia por primera vez desde las elecciones generales del 23 de julio y con la negociación salarial pendiente. POLITICA Carlos Luján - Europa Press

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, sopesa dimitir si la mediación del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, para que PSOE y PP pacten la renovación del órgano de gobierno de los jueces --después de cinco años-- finalmente fracasa. Así lo dejó caer el vocal conservador durante un acto celebrado el martes en el CGPJ por el Día Europeo de la Mediación donde afirmó que, si los buenos oficios de Reynders no tienen éxito, volvería a su trabajo como profesor. "Que vengan a buscarme a la Universidad de Valladolid", dijo, según han confirmado fuentes presentes a Europa Press. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran a esta agencia de noticias que realmente "esa es la idea", dimitir como responsable suplente del CGPJ si este nuevo esfuerzo negociador también descarrila. No obstante, las mismas fuentes insisten en que "hay que confiar" en que la mediación europea funcione porque "es una oportunidad que no puede desperdiciarse". Y eso a pesar de que se muestran conscientes de que el factor clave es la voluntad política de PSOE y PP. Cabe recordar que el ex presidente del CGPJ Carlos Lesmes lanzó el mismo órdago en septiembre de 2022 para forzar la renovación, pero tras constatar que los contactos entre socialistas y 'populares' no llegarían a buen puerto lo cumplió y dimitió un mes después. A Lesmes le sucedió el vocal progresista Rafael Mozo, por ser el vocal de mayor edad, y tras su jubilación, el pasado 19 de julio, Guilarte recogió el testigo siguiendo el mismo criterio. Para ocupar la silla de jefe del CGPJ, Guilarte tuvo que renunciar a sus trabajos como profesor y abogado porque el cargo exige dedicación exclusiva. De dimitir, el siguiente en la lista sería el también vocal conservador Wenceslao Olea. PRIMERA REUNIÓN EN BRUSELAS Precisamente este mismo miércoles está previsto que Bruselas acoja la primera reunión destinada a renovar el CGPJ con la presencia de Reynders; el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. Desde hace dos años, el Ejecutivo comunitario llama en sus recomendaciones sobre el Estado de Derecho en España a renovar con carácter urgente el órgano de gobierno de los jueces e, "inmediatamente después", abordar una reforma del sistema de elección de los 12 vocales judiciales para alinearlo con los estándares europeos, que exigen que al menos la mitad de los miembros del órgano sean elegidos por sus pares. Reynders, que ha fijado un plazo de dos meses para lograr "soluciones" en el marco de este "diálogo estructurado", ya ha dejado claro que trasladará al PSOE y al PP que Bruselas espera que se cumplan los dos elementos recogidos en la recomendación. El modo en que ordenar este proceso es ya uno de los principales escollos que alejan a PP y PSOE porque los 'populares' reclaman que las dos fases vayan de la mano, para que se cumpla de manera simultánea la renovación del CGPJ y el cambio del sistema, mientras que los socialistas se aferran a que lo "urgente" es desbloquear los nuevos nombramientos y "más adelante" discutir sobre la segunda etapa.