Bolaños afirma que la ley de amnistía se mantendrá así porque la ve impecable: "No se puede improvisar a cada minuto"

24/01/2024 El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, dando declaraciones en la toma de posesión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en la sede del Tribunal Supremo, a 24 de enero de 2024, en Madrid (España). García Ortiz fue designado para ser Fiscal General del Estado el 19 de julio de 2022, después de que Dolores Delgado anunciara su dimisión por razones de salud. García Ortiz ha tomado posesión de su cargo tras ser confirmado por el Gobierno por su trayectoria, a pesar del informe contrario del Consejo general del Poder Judicial (CGJC), la contestación interna y el reciente fallo del alto tribunal que le atribuye una "desviación de poder" por el ascenso de su antecesora. POLITICA Juan Barbosa - Europa Press

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha indicado este miércoles que la proposición de ley de amnistía "se va a mantener así" porque para el Gobierno ya es impecable, además de que "no se puede improvisar a cada minuto". Así se ha pronunciado el ministro de Justicia en declaraciones a Cadena Ser, recogidas por Europa Press, a la pregunta de si se puede retocar la propuesta de ley una vez que ha sido devuelta a la Comisión de Justicia del Congreso por el voto en contra de Junts, que para aprobarla exige que se amnistíen más delitos. "Lo que yo puedo garantizar es que esa ley que entró en el Congreso de los Diputados impecable, absolutamente constitucional y conforme al Derecho europeo, es una ley que se va a mantener así y que cuando se apruebe, porque se aprobará, es una ley que va a salir conforme a la Constitución, conforme al derecho de la Unión Europea e impecable", ha recalcado. Bolaños ha apuntado que con esta ley no se puede improvisar porque es "compleja" desde el punto de vista técnico, remarcando que se ha trabajado estos meses no solo a nivel político entre los partidos, sino también con expertos de Derecho Penal, del Derecho Constitucional y del Derecho Administrativo. "La ley no se puede improvisar a cada minuto, sino que lo que hay que hacer es trabajarla con el mismo rigor con el que lo hemos hecho", ha emplazo el ministro, que ha insistido en tachar de incomprensible el rechazo de Junts, que les pilló por sorpresa porque ya estaba pactada y "muy trabajada", ha asegurado. Bolaños ha reivindicado que la ley de amnistía no es para beneficiar a las aproximadamente 400 personas que puedan tener causas penales, entre ellas el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, sino para "beneficiar a toda la sociedad española". También ha querido señalar que la legislatura durará lo que quiera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No la decide ningún grupo político", ha indicado.