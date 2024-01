Bildu advierte a Sánchez que la legislatura durará en tanto que el Gobierno "responda" a exigencias del independentismo

22/04/2020 La diputada de Bildu Mertxe Aizpurua, durante el pleno celebrado este miércoles en el Congreso, donde el gobierno expone los resultados de los últimos consejos europeos y los motivos por los que solicita una nueva prórroga del estado de alarma. En Madrid, (España), a 22 de abril de 2020. POLITICA Pool

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez que la legislatura durará en tanto que su Ejecutivo "responda satisfactoriamente" a las exigencias de las formaciones independentistas vascas. "Esta es una oportunidad que no debemos dejar pasar y que debemos aprovechar. Supongo que es cuestión de todos porque esta legislatura durará en tanto que el Gobierno responda satisfactoriamente a las exigencias de las formaciones independentistas vascas y, para ello, tiene que dialogar, negociar y acordar con todas y cada una de las fuerzas políticas, entre ellas, con EH Bildu", ha señalado en una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press. En cualquier caso, Aizpurua ha asegurado respetar la postura de Junts de dar un "no" a la Ley de Amnistía pero cree también que no se puede "dar ninguna oportunidad a quienes, por tierra, mar y aire están intentado sabotear y boicotear la Ley de Amnistía". Junts votó ayer en contra de la Ley de Amnistía en pleno, por lo que se devuelve la iniciativa legislativa a la Comisión de Justicia, que en un plazo de quince días deberá aprobar un nuevo texto para someterse a un segundo intento de aprobación. En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Mertxe Aizpurua ha indicado que les hubiera gustado que la Ley de Amnistía hubiese salido aprobada este martes porque sería "devolver a la política lo que nunca debió salir de ella y, de alguna forma, acabar con la injusticia y la represión que han sufrido cientos de personas independentistas en Cataluña". Según ha manifestado, la posición de EH Bildu en este tema siempre ha sido y será "de acompañamiento a las fuerzas y sociedad catalanas también en la reivindicación mayoritaria de la amnistía". "Y seguiremos apoyándoles durante el camino que todavía tiene que recorrer esta ley ahora que vuelve de nuevo a la Comisión de Justicia", ha añadido. Ante la postura de Junts, Mertxe Aizpurua ha afirmado que "parten del respeto" y entienden que, si hay una fuerza catalana que considera que se deben introducir "nuevos cambios", será "el resultado de su análisis". "Lo respetamos y esperamos que pronto se pueda aprobar una Ley de Amnistía amplia con todas las garantías, con todo el alcance. Creo que todavía estamos a tiempo de solventar ese traspiés de ayer y revertir la situación", ha añadido. No obstante, ha indicado que también consideran que no se puede "dar ninguna oportunidad a quienes, por tierra, mar y aire están intentado sabotear y boicotear la Ley de Amnistía". "Y lo hacen para que descarrile esta legislatura y, de hecho, lo que se están viendo son sectores reaccionarios que no se presentan a las elecciones haciendo política sin ningún rubor y están organizados desde el poder judicial y mediático y están tratando de frenar los avances acordados y están empeñados en hacer naufraugar esta ley mediante una serie de acusaciones sinsentido que se han demostrado falsas", ha agregado. Mertxe Aizpurua ha asegurado que, en esta legislatura, hay que tener "mucha paciencia", especialmente "paciencia estratégica, altura de miras, responsabilidad y también mucha exigencia y ambición". Cuestionada por si cree que debe ceder Junts o el PSOE, la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados ha indicado que "a todos les corresponde" y se deben abrir "nuevas vías de resolución democráticas para solucionar los conflictos políticos". Respecto a si cree que está en riesgo, ha insistido en que va a durar "en tanto que todo esto se lleve adelante y se pueda hacer". Ha añadido que las fuerzas que posibilitaron la investidura también tienen que "demostrar capacidad de dialogar y de acordar medidas que avancen en derechos y libertades para toda la ciudadanía". "Todos tenemos un grado de responsabilidad y creemos que lo que no podemos hacer tampoco es dar oportunidad a quienes quieren que esta legislatura descarrile", ha agregado. En relación a su grado de satisfacción con lo que viene haciendo el Gobierno central en esta legislatura, Mertxe Aizpurua ha manifestado que están viendo cuál es la situación, que es "muy compleja y muy complicada". "Y lo de la Ley de Amnistía es una cuestión muy clara, hace unas semanas escuchamos a Aznar diciendo aquella frase de que 'el que pueda aportar, que aporte y el que pueda moverse, que se mueva' y estos días estamos viendo cómo la extrema derecha política, la judicial, la policial y la mediática han entendido a la perfección el mensaje que enviaba Aznar y se están movilizando por todas las vías para boicotear la mayoría plurinacional y para cargarse esta legislatura", ha manifestado. A su juicio, no se puede "sucumbir" a esas "presiones" y no se puede aceptar que "haya poderes del Estado que marquen el paso a la política". Ante las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dijo a EH Bildu que iban a ser los siguientes que van a querer amnistiar delitos de terrorismo, Mertxe Aizpurua ha indicado que el PP lleva "un mes o dos meses seguidos sin parar" con esa campaña y "saben que no es cierto". En su opinión, lo único que quieren hacer es "embarrar este debate" pero "no lo van a conseguir", ya que EH Bildu "va a poner toda la responsabilidad encima de la mesa".