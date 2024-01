Bendodo (PP) carga contra el independentismo y acusa a Junts de querer "doblegar a Sánchez y humillar a los españoles"

31/01/2024 El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, en Albacete POLITICA PP

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha cargado contra el independentismo y ha acusado a Junts per Catalunya de "querer doblegar a Sánchez y humillar a los españoles", tras rechazar el conjunto del texto de la Ley de Amnistía. "Lo único que ha quedado claro es que quien manda en el Gobierno no es el presidente, es un señor que vive fuera de España y que se llama Carles Puigdemont", ha aseverado Bendodo, reiterando que el único objetivo de Junts es "que se vea y se note quién manda". "Al independentismo no le vale con tener la llave de todas las votaciones y la gobernabilidad de nuestro país, quiere hacerlo ver, hacerlo valer y humillar a Sánchez y al conjunto de los españoles", ha incidido. Ha sido durante el encuentro con alcaldes y portavoces del PP de las localidades de más de 20.000 habitantes de Castilla-La Mancha, que ha tenido lugar este miércoles en la sede provincial del partido en Albacete, donde Bendodo ha extendido sus críticas por la amnistía a todo el Partido Socialista, empezando por su secretario general y presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez. "Sánchez ha redactado la Ley de Amnistía a la carta", ha lamentado. BENDODO Y NÚÑEZ CRITICAN A PAGE POR SER "ALIADO DE SÁNCHEZ" El 'popular' ha aprovechado su intervención para reprochar a los diputados socialistas castellanomanchegos su voto a favor de la ley, calificando al presidente de la región, Emiliano García-Page, de ser "el primer aliado de Sánchez". "Todo lo que dice Page es mentira, Page dice una cosa y vota otra, él vota con Sánchez", ha incidido. Del mismo lado, el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha tildado las críticas de Page a la amnistía de "enfrentamiento artificial y de boquilla", asegurando que el presidente regional "no va a parar la Ley de Amnistía". Núñez también ha criticado a los diputados castellanomanchegos del PSOE por, dice, anteponer los intereses del partido a los del territorio, asegurando que "eso es lo que los diferencia". "El PP siempre pondrá el territorio por delante del partido, nosotros siempre defenderemos Albacete o Castilla-La Mancha antes que el PP", ha finalizado.