Arranca la Mesa del Parlament balear, que pospondrá el cese de Le Senne a la espera de informes jurídicos

31/01/2024 Reunión de la Mesa del Parlament que abordará los escritos de expulsión de Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras del Grupo Parlamentario Vox, y la petición de informes jurídicos de Le Senne.

La reunión de la Mesa del Parlament balear ha comenzado con puntualidad a las 10.30 horas este miércoles y previsiblemente apoyará la petición del presidente, Gabriel Le Senne, de dejar en el aire el escrito de expulsión del Grupo Parlamentario Vox y posponer la decisión sobre su cese a la espera de informes jurídicos. Al menos las dos representantes socialistas en la Mesa, Mercedes Garrido y Pilar Costa (vicepresidenta y secretaria segundas) tienen previsto secundar la petición de informes, según han informado fuentes del PSIB a Europa Press. El propio Le Senne avanzó este martes que había hablado con los dos vicepresidentes --el otro es Mauricio Rovira, del PP-- y que había "bastante consenso" en solicitar este pronunciamiento jurídico ante una situación "atípica", de manera que lo más probable es que la decisión se acuerde por unanimidad. En declaraciones a los medios, Le Senne argumentaba que la reforma del reglamento "se hizo pensando en la situación contraria": cuando un miembro de la Mesa es expulsado de su partido y de su grupo parlamentario, como ocurrió en 2017 con Xelo Huertas y Podemos. En cambio, en la situación actual no habría una correspondencia entre grupo parlamentario y partido. De procederse a la tramitación de los escritos tanto él como la presidenta de Vox en Baleares, Patricia de las Heras, pasarían a tener la condición de diputados no adscritos, a pesar de que siguen afiliados a Vox, mientras que los cinco diputados que conservarán el grupo y la marca Vox serán expulsados del partido, según ha anunciado la dirección nacional. LE SENNE GANA TIEMPO Con esta maniobra Le Senne gana tiempo para combatir jurídicamente el cese como presidente, de otro modo automático dado que el reglamento estipula que los miembros de la Mesa pierden el cargo cuando dejan de formar parte de su grupo parlamentario. Su salida queda así aparcada temporalmente al menos hasta que se concluyan esos informes. La siguiente reunión ordinaria de la Mesa sería el próximo miércoles. La propuesta de Le Senne incluye un segundo informe para que los servicios jurídicos se pronuncien sobre a quién corresponde designar candidato para ocupar la presidencia del Parlament si ésta queda vacante. El reglamento prevé que corresponde al grupo que propuso originalmente al miembro cesado. La Mesa ha comenzado rodeada de una gran expectación mediática que no es habitual en las sesiones de este órgano. Tras la Mesa, a las 12.30 horas se reunirá la Junta de Portavoces. RODRÍGUEZ CENSURA LA DECISIÓN DE LE SENNE DE "ATRINCHERARSE" Mientras tanto, los cinco diputados que se quedan en el Grupo Parlamentario Vox no se ven fuera del partido, dado que no han recibido una comunicación oficial al respecto, y consideran que es indiscutible que les corresponde a ellos designar un nuevo candidato. En una rueda de prensa, el portavoz adjunto, Sergio Rodríguez, ha defendido también que el cese de Le Senne debería ser automático en aplicación del reglamento, y ha lamentado su decisión de "atrincherarse" solicitando informes jurídicos. Rodríguez ha asegurado que tienen "la mano tendida" a la dirección nacional para reconducir la situación y que "garantizan" la gobernabilidad del Ejecutivo de Marga Prohens, "siempre y cuando el PP siga siendo fiel" a los puntos del acuerdo firmado en verano. Mientras, Prohens insistía en que la gobernabilidad de Baleares no se va a ver afectada por esta situación de crisis interna de un partido, y desde la oposición han solicitado que la presidenta comparezca para dar explicaciones. El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, le ha reclamado que aclare "si tenía pactos ocultos" dentro de esta polémica.