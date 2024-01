Aragonès alerta de que la amnistía "no debería ser puesta en riesgo" y llama a la responsabilidad

29/01/2024 El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante la firma del convenio para la construcción del nuevo campus de salud del Hospital Clínic de Barcelona, a 29 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, la Universidad de Barcelona y el Hospital Clínic han acordado la ampliación de Campus Clínic en el entorno de la Diagonal para crear un gran polo de conocimiento en materia de salud. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sostenido este miércoles que la ley de amnistía, rechazada este martes en el Congreso con los votos en contra de Junts, "no debería ser puesta en riesgo" y ha llamado a la responsabilidad de todas las partes. "La ley de amnistía es una ley necesaria y no debe ser puesta en riesgo, la necesitamos para poder acabar con el dolor que están sufriendo centenares de personas en Cataluña", ha señalado en declaraciones a periodistas en Bruselas. Asimismo, ha instado a "abrir una etapa de negociación, diálogo y discusión sobre la soberanía", así como de restauración de los derechos y libertades de todos los ciudadanos en Cataluña, ha dicho textualmente. Preguntado por si la legislatura está en riesgo tras el 'no' de Junts a la amnistía, el presidente de la Generalitat ha asegurado su compromiso "con un proceso de diálogo y de negociación". "Hay la oportunidad histórica de conseguir grandes avances, la amnistía es uno de ellos, pero también para poder abordar la resolución del conflicto de soberanía entre Cataluña y España", ha concluido. REUNIÓN CON IÑIGO URKULLU Aragonès ha atendido a los medios tras una reunión en Bruselas con el lehendakari Ikigo Urkullu, en la que se han emplazado a incrementar la colaboración y "fortalecer la posición negociadora de los dos gobiernos en el ámbito del traspaso de competencias". En la reunión han tratado cuestiones como la "necesidad de que puedan haber unos pertes regionales en el ámbito de fondos europeos específicamente en el ámbito de la industria" o poder tener un mecanismo de participación directa y de decisión en el comité de regiones en los ámbitos en los que tienen competencias.