Vox tacha a Sánchez de "traidor" y arremete contra el PP por "blanquearle" con una oposición "a tiempo parcial"

20/12/2023 El líder de VOX, Santiago Abascal, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 20 de diciembre de 2023, en Madrid (España). Durante la sesión de control, el presidente del Gobierno, responde a preguntas del líder del PP, y de la portavoz de Vox, sobre la moción de censura en Pamplona, y también una cuestión sobre la subida de las hipotecas que le formulará el portavoz de ERC. Esta es la segunda sesión de control al Gobierno en el Congreso de esta legislatura, pero la primera a la que acudirá el presidente del Gobierno, quien hoy se enfrenta con un cara a cara al líder del PP. Durante la mañana de hoy, Feijóo, ha aceptado mantener una reunión el próximo viernes, 22 de diciembre con el presidente del Gobierno,, al que ha enviado una carta con un orden del día con los temas que propone para abordar, entre ellos la ley de amnistía, medidas para garantizar la independencia judicial o la moción de censura en Pamplona que dará la Alcaldía a EH Bildu. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado este martes al presidente, Pedro Sánchez, de "traidor" por negociar con los partidos independentistas una amnistía a los implicados en el 'procés', al tiempo que ha reprochado al PP "blanquear" al jefe del Ejecutivo por ejercer una oposición, a su juicio, "a tiempo parcial". Durante su intervención en el debate de la proposición de ley de la amnistía este martes en el Congreso, Abascal ha profundizado en sus críticas a Sánchez, del que cree que ya ha comenzado "a pagar su traición" y las "facturas" derivadas de su investidura y lo hace "dispuesto a arruinar la economía y la convivencia pacífica con tal de permanecer un mes más en el poder". Sobre la amnistía, el líder de Vox ha señalado que se trata de una norma de "demolición del Estado de Derecho", algo que también ha denunciado el Poder Judicial, "de pisoteo de la igualdad de los ciudadanos", "un ataque a la dignidad nacional" y "un golpe a la Constitución". GUERRA EN CATALUÑA También la ve como "un gran acto de corrupción", puesto que se ha acordado para "comprar votos" para la asunción de la Presidencia del Gobierno. Además, ha afirmado que los que se beneficiarán de la medida de gracia sí cometieron actos de terrorismo y quisieron provocar "una guerra" en Cataluña, además de que "volverán a intentarlo" La actual redacción del texto incluye al terrorismo siempre que no atentara de forma grave contra los Derechos Humanos. Asimismo, Abascal ha lamentado que la norma "deslegitima" a los tribunales porque "Sánchez y sus cómplices pretender ser el Poder Judicial" y "deslegitima la violencia" que se vio en las calles en octubre de 2017. La consecuencia, ha advertido, es el "descrédito" de la política, convirtiendo el Congreso en "un mercado persa". En este contexto, ha pasado a arremeter contra el PP por "blanquear" al presidente con una "oposición a tiempo parcial: media jornada contra el golpe y media tendiendo la mano a los que dan el golpe". En definitiva, Abascal ha acusado a los 'populares' de "confundir" a los españoles y les ha pedido "rectificar". En concreto, Abascal ha pedido a Alberto Núñez Feijóo no facilitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el PSOE "en mitad de un golpe" y, de nuevo, paralizar la tramitación de la ley de amnistía en el Senado, haciendo uso de la mayoría absoluta 'popular'. La idea de Vox es que el PP plantee un conflicto institucional nunca antes visto entre cámaras. a partir de ahí, el Tribunal Constitucional tendría que pronunciarse. El PP ya se ha negado en repetidas ocasiones. APOYO PARA EL REFERÉNDUM Además, también ha aprovechado para reclamar a Feijóo el apoyo de dos de sus diputados para poner en marcha un referéndum vinculante sobre la modificación del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término "disminuido", tal y como anunció Abascal el pasado sábado. La reforma constitucional salió adelante en el Parlamento con el único voto en contra de Vox, que se opuso al mismo argumentando que una parte de la redacción propuesta --"se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad"-- "consagra" la desigualdad de género en la Carta Magna. Actualmente, el grupo parlamentario de Vox en el Congreso consta de 33 diputados, por lo que no pueden llevar a cabo su plan. Son necesarios 35 parlamentarios, el 10% de la Cámara Baja. Por ello, Abascal ya adelantó el sábado que Vox se pondrá en contacto con diputados 'populares' y del Grupo Mixto para que les ayuden.