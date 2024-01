Vox Baleares advierte al PP que "apoyarse en tránsfugas no es ético y tendría consecuencias"

30/01/2024 La presidenta de Vox Baleares, Patricia de las Heras, junto al vicepresidente de la formación, Fulgencio Coll, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y otros cargos del partido, en rueda de prensa. POLITICA ISAAC BUJ-EUROPA PRESS

Vox Baleares ha advertido este martes al Partido Popular que "apoyarse en tránsfugas no es ético" y, además, ha continuado, "tendría consecuencias". Así se ha pronunciado el todavía presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, en una rueda de prensa, junto con la presidenta de Vox Baleares y diputada autonómica, Patricia de las Heras, y el vicepresidente, Fulgencio Coll, además de otros miembros del Partido. Le Senne ha asegurado que este martes ha hablado con los dos vicepresidentes de la Mesa del Parlamento y "hay bastante consenso, si no unanimidad, en solicitar a la Cámara Autonómica informes sobre esta situación tan atípica, en la que un grupo parlamentario decide sin fundamento la expulsión del presidente del Parlament; así como, también para ver qué grupos podrían presentar candidato al cargo". De este modo, el presidente del Parlament ha dicho que para ver que ocurre con su cargo "como mínimo habrá que esperar a los informes jurídicos de la Cámara" aunque este tiempo "podría ser más" porque, según ha dicho, "Vox está estudiando emprender acciones judiciales y pedir medidas cautelares" ante una actuación que ha calificado como "totalmente ilegal", al haberse hecho, a su entender, "vulnerando el reglamento interno y los derechos fundamentales" tanto suyos como de la presidenta de Vox Baleares y diputada, Patricia de las Heras, ambos expulsados del grupo parlamentario por cinco diputados. En la misma línea, De las Heras ha calificado la actuación de los cinco miembros del grupo parlamentario de Vox como un "movimiento suicida", que "no muestra sino su propia desesperación, su afán por poner sus intereses personales por encima de los del partido". "Ese movimiento suicida es un sinsentido que pretende acabar con todo lo bueno que estábamos consiguiendo en el Parlament en materias como la lengua, la bajada de impuestos, el recorte de partidas superfluas, eliminación de chiringuitos... Esos cinco sujetos han querido dinamitar todo lo que este partido ha conseguido, lo repito, lo que este partido ha conseguido, no son logros que ellos se puedan atribuir en primera persona, por mucho que intenten engañar a los ciudadanos y a los medios de comunicación", ha añadido. Frente a esto, la presidenta de Vox Baleares ha mostrado su más firme compromiso con el partido y ha mandado un mensaje de tranquilidad a todos los cargos de la formación y a las bases, asegurándoles, que siguen "trabajando, hoy, si cabe, con más fuerza que ayer" con el objetivo de que la situación se normalice cuanto antes. Precisamente, para ello, De las Heras espera que el PP cumpla los compromisos adquiridos con Vox, como esta formación se compromete a hacer, asegurando estar "en negociaciones" con la presidenta del Govern, Marga Prohens, a este respecto, aunque ha preferido "no abrir debates que podrían afectar al transcurso de las mismas". La presidenta de Vox ha recordado así mismo que el Comité de Garantías está tramitando la expulsión de los cinco diputados, a los que ha acusado de "querer hacerse con la segunda institución de Baleares y con el partido". De hecho, ha afirmado que a Le Senne le hicieron "chantaje", ofreciéndole seguir como diputado a cambio de dejar la presidencia de la Cámara. Y, finalmente, preguntada por si sería partidaria de convocar elecciones anticipadas, De las Heras ha creído que "si, realmente, los diputados que serán expulsados de Vox atienden como vienen diciendo a unas ideas y un compromiso de sacar las políticas de izquierdas de las instituciones, no tendría porque haber ningún problema, para que el gobierno en minoría de Prohens prosperara". La presidenta de Vox en Baleares se ha reunido este martes, en Palma, con concejales y coordinadores de la formación, para exponerles la situación en la que está ésta después de que cinco diputados expulsaran este lunes al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y a la propia De las Heras, del grupo parlamentario.