Sumar critica el "juego perverso" de Junts con la amnistía al forzar las negociaciones "hasta el último segundo"

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha criticado que Junts fuerce las negociaciones sobre la ley de amnistía "hasta el último segundo" y amague con el "juego perverso" de desmarcarse del acuerdo sobre la normativa, si bien confía en que al final el "sentido común prevalecerá" en la votación de este martes en el Congreso. Cuestionada en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, por la posibilidad de que Junts pueda votar en contra del dictamen de la normativa si no se asume el contenido de las enmiendas que mantiene vivas a la proposición de ley, Vidal ha manifestado que la formación catalana ha hecho pública esa posición que, en su caso, censura. "A mí no me entra en la cabeza y yo creo que tenemos que ser claros hacia la ciudadanía y lanzar un mensaje de tranquilidad. Y también de explicarlo que es buena o mala política. Llevar las negociaciones hasta el último minuto, no en esta ocasión, sino como forma habitual de proceder yo creo que esto lo podemos definir como mala política", ha reprochado la dirigente de En Comú Podem. Bajo su criterio, la postura de Junts de llevar las negociaciones 'in extremis' lo que provoca son "nervios", "ansiedad", "inseguridad" y "debilidad". En definitiva, "muchas cosas y ninguna positiva" y ha instado a cambiar de posición y negociando "cuando toca y con el tono que toca", no de esta forma en la que incurre Junts que solo busca generar titulares. Vidal también ha remarcado que Sumar no está negociando con Junts porque ya lo hicieron cuando tocaba, es decir, cuando el texto llegó a la Comisión de Justicia y se acordó una serie de enmiendas para tener una norma que se implementará de forma rápida y es "eficiente". Es más, ha desgranado que el objetivo era conseguir un texto que diera "seguridad" en muchos términos, para que "no haya jueces" que intenten "tumbarla de formas absolutamente locas". REPROCHA LA "IMAGINACIÓN" DE ALGUNOS JUECES PARA TORPEDEAR LA LEY Al hilo, la portavoz adjunta de Sumar ha denunciado que existen magistrados que han decidido hacer una "cruzada", al albur de la amnistía, contra "ciudadanos y políticos" utilizando "cualquier tipo de herramienta que les venga a mano y pasando por encima de las propias instituciones". Específicamente se ha referido al caso del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que a su juicio han decidido tirar de "imaginación" para "ver lo que no existe". "No hubo jamás terrorismo en Cataluña, jamás", ha zanjado Vidal para defender que es necesario una ley blindada ante aquellos que quieren "torpedearla" y con magistrados tirando de imaginación. "Esto no es Jumanji o un juego infantil, esto es la vida", ha concluido.