Ruth Lorenzo: "Eurovisión me cambió la vida"

Benidorm (Alicante), 30 ene (EFE).- Diez años después de su participación en Eurovisión con un meritorio décimo puesto (empatado con el noveno), Ruth Lorenzo vuelve este martes a ese mundo como presentadora de Benidorm Fest 2024, del que saldrá el representante de España en la próxima edición del festival europeo.

"A mí me cambió la vida", ha ratificado la cantante y compositora este martes en una rueda de prensa junto al resto de conductores de los espacios de este certamen que ya amadrinó en su nacimiento en 2022, después de que ella misma pasara hace una década por una preselección televisada para conseguir ser la candidata de RTVE.

En ese sentido, ha recordado los nervios y las dudas. "Empiezas a cuestionártelo todo: ¿Tendré la voz bien? Pero cuando eres artesano de lo que haces, tienes que confiar en ti y olvidar todo tipo de dudas, pensar que el trabajo ya está hecho y disfrutar para que el público pueda conectar contigo", ha dicho.

Ha considerado en cualquier caso que esas reacciones son normales, porque con este tipo de actuaciones "se genera un antes y un después y lo que pase en ese escenario queda para siempre".

"Tienes solo 3 minutos y la presión para darlo todo, para estar en control vocal, pero al mismo tiempo desnudo, y pienso que por eso se ve muy bien quién va a poder subirse al escenario de Eurovisión, que no tiene comparación con ningún otro en el que yo haya estado", ha añadido.

Lorenzo, que ya se ha probado como presentadora en el programa 'Cover Night', vuelve a sentir ahora los nervios ante su estreno en estas tareas en un espacio en directo. "Es un reto para mí, pero estoy superarropada y creo que salir a cantar es peor. Si me equivoco tampoco pasa nada, se me perdona, que soy murciana y cumplo 10 años desde que fui a Eurovisión", ha bromeado.

Se ha sugerido que su papel en cualquier caso en esta edición de Benidorm Fest, "en la que habrá sorpresas desde el segundo uno", no se limitará a conducir el espacio, aunque no ha confirmado si interpretará 'Dancing In The Rain', la canción con la que representó a España en Eurovisión 2014.

Sí ha confesado que se le pasó por la mente volver a ponerse el vestido que llevó en aquella actuación. "Me queda estupendo, pero hay cosas que deben quedar intactas en su momento", ha argumentado Lorenzo, que ha deslizado sobre su posible vestuario en estas galas que a ella le gusta hacer homenajes al pasado y que "aquel era en realidad un vestido de novia".

"Impresionadísima con el plató de este año", no se ha atrevido a hipotetizar si, con estos medios de Benidorm Fest y la apuesta actual de RTVE en el ámbito de Eurovisión, ella habría conseguido un puesto aún mejor en unos años en los que España solía caer en las últimas posiciones del festival.

"Sí habría estado mucho más arropada por un equipo más enfocado a lo que pasa en Eurovisión y no solo a lo que pasaba en las fronteras de nuestro país. Para mí es muy bonito la importancia que se le está dando en todos sus aspectos. Puede ser que lo hubiese hecho mejor o no, pero estoy feliz con mi pasado, que me ha llevado a este presente maravilloso", ha respondido. EFE

