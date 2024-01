Puigdemont pide una amnistía sin fisuras para frenar la "pulsión patriotera" de la judicatura

09/11/2023 El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, comparece en una rueda de prensa para explicar los detalles del acuerdo de investidura con el PSOE, en el Parlamento Europeo, a 9 de noviembre de 2023, en Bruselas (Bélgica). PSOE y Junts han cerrado un acuerdo para investir al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez. El pacto incluye la amnistía y casos de 'lawfare', término con el que los dirigentes independentistas se refieren a lo que consideran una persecución por parte de jueces y magistrados por motivos políticos. El anuncio llega días después de largas negociaciones entre ambas formaciones, que desde el pasado 2 de noviembre se han centrado en desencallar algunas diferencias en el redactado de la ley de amnistía y en definir su alcance. POLITICA Europa Press

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont ha pedido este martes una ley de amnistía más sólida y sin fisuras para frenar la "pulsión patriotera" de jueces y fiscales. "Es lo que hemos intentado todas estas semanas, hasta el final; nadie podrá decir que no hemos tenido voluntad de llegar a un acuerdo. Pero no lo hemos conseguido", ha destacado en un mensaje publicado en 'X' y recogido por Europa Press, después de que Junts haya votado en contra de la propuesta de la tramitación de la ley de amnistía. Según Puigdemont, ahora disponen de unos días para "rehacer el consenso inicial" para lograr una amnistía que incluya a todo el mundo, compromiso del que no se moverán, ha avisado. (HABRÁ AMPLIACIÓN)