Otxandiano (Bildu) insiste en pactos colaborativos en torno al partido más votado con todas las fuerzas menos el PP

El candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha insistido en la necesidad de lograr pactos colaborativos en torno al partido más votado con todas las fuerzas políticas, menos con "la derecha reaccionaria" en la que incluye al PP, y ha propuesto diferentes configuraciones de Gobierno, desde la coalición hasta apoyos externos. Se trata de una fórmula de la que no puede quedar excluida, según ha precisado, "la fuerza más votada", y ha puesto el ejemplo de lo ocurrido con EH Bildu tras las pasadas elecciones municipales y forales, cuando el voto de los populares otorgó el Gobierno a jeltzales o socialistas en la Diputación de Guipúzcoa y los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz o Durango (Vizcaya). En estos futuros pactos que pretende Otxandiano incluye a PNV, PSE-EE, la izquierda confederal (Podemos, Sumar, Ezker Anitza-IU y Equo, que todavía no han determinado como se presentarán a las próximas elecciones al Parlamento Vasco) y EH Bildu. En este sentido, ha reiterado que en Euskadi se debe "pasar de una política de exclusión a una política de colaboración o de cooperación". "Esto puede sonar un tanto revolucionario porque estamos acostumbrados a la política convencional, que es que los partidos políticos compiten en base a intereses partidistas cortoplacistas, muy condicionados por los intereses electorales", ha dicho. Tras admitir que las diferentes formaciones políticas tienen diferencias entre ellos, cree que deben ser capaces de articular espacios de colaboración, porque, si no, "no se puede hacer frente" a retos como la transición energética, los cuidados o a la reforma del sistema educativo. A su juicio, el único agente que debe excluirse "es la derecha reaccionaria, porque tiene una agenda autoritaria y regresiva en cuanto a derechos y libertades, porque tiene una agenda negacionista en cuanto a la situación de emergencia climática y porque tiene una agenda supremacista respecto a los derechos de las comunidades nacionales". "Excluida esa gente de la ecuación política, tenemos que ser capaces de entablar una conversación sobre los retos de país, y eso es poner encima de la mesa una agenda de país transformadora y progresista, y ver en qué estamos de acuerdo y en qué no", ha indicado en un desayuno de Fórum Europa. Para Pello Otxandiano, pese a las divergencias, es "posible y necesario colaborar en las cuestiones fundamentales". "No estamos de acuerdo en todo, pero nosotros invitamos al resto de las fuerzas políticas a recorrer juntos parte del camino", ha añadido. CONFIGURACIÓN DE GOBIERNOS Por ello, ha emplazado a "corregir" las políticas de exclusión, "que no representan a la pluralidad política de este país". En esta línea, ha instado a dialogar en torno a los retos existentes y a pactar "donde están los acuerdos y los desacuerdos" para hacer "un ejercicio transparente de cara a la ciudadanía", con el fin de ver "qué gobiernos son posibles". "Porque puede haber diferentes configuraciones: estando dentro del gobierno en coalición o fuera del gobierno. Dependerá de las circunstancias del momento, de la coyuntura, etcétera", ha manifestado. Otxandiano cree que es "la gran innovación política que hace falta" en la Comunidad Autónoma Vasca y que "ya ha llegado" a Navarra. "¡Corrijamos el rumbo!", ha insistido, para poner como ejemplo el acuerdo presupuestario alcanzado la pasada semana con EH Bildu por el Gobierno PSE-PNV en la capital alavesa. "Habiendo sido excluidos del Gobierno de Gasteiz, habiendo sido primera fuerza, hemos hecho un ejercicio de responsabilidad, y hemos llegado a un acuerdo en base al contenido, en base a una agenda progresista, transformadora, que responda a los retos y a los intereses de la ciudadanía", ha resaltado. El candidato a lehendakari ha reiterado que esto se debe hacer extensible a "la gobernabilidad de las principales instituciones de este país". En esta línea, ha precisado que "las aspiraciones de cambio pasan" por esta fórmula. Para ello, ha aclarado que ahí "tienen que estar el PSE-EE, el PNV, esa izquierda confederal --que ya se verá cómo se presenta-- y EH Bildu". "Tenemos que ser capaces de entablar un diálogo en torno a los retos que tiene este país porque son muchos y son de gran calado. Y a partir de ahí, veremos qué acuerdos con posibles", ha añadido. Pello Otxandiano se ha preguntado en qué están de acuerdo con los socialistas "en materia de política de vivienda, en sanidad, en materia energética"; y en qué lo están con los jeltzales, "en materia educativa, en materia lingüística o en materia económica". "La ciudadanía se merece saber en qué estamos de acuerdo, cómo analizamos la situación del país, el futuro del país, cómo enfocamos los retos, y dónde están los acuerdos y los desacuerdos. Y en base a eso ya veremos cómo se articula la gobernabilidad de este país o en qué se puede cristalizar en términos de acción de gobierno ese espacio colaborativo", ha manifestado. Pello Otxandiano ha dicho que "eso lo dirá el tiempo" porque "primero hay que esperar al mandato democrático que va a emanar de las urnas", y los resultados sobre la mesa, todos los partidos tienen "que aceptar el rol que les asigne la ciudadanía vasca". "Nosotros estamos absolutamente dispuestos a ello. En cualquier caso, ganemos o no las elecciones, y eso lo dirá la gente, nosotros estaremos en la política vasca con la vocación de aportar en ese espacio colaborativo, estemos donde estemos", ha subrayado. Tal como ha considerado, "es bueno para este país" que EH Bildu esté en los gobiernos y "se tiene que notar su impronta en las políticas públicas".