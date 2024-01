Otxandiano (Bildu) dice estar "orgulloso" de la aportación de compañeros como Otegi que han pagado con la cárcel

30/01/2024 y el candidato de EH Bildu a Lehendakari, Pello Otxandiano, durante su intervención en el desayuno organizado por Fórum Europa, en el Hotel Ercilla de Bilbao, a 30 de enero de 2024, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). POLITICA Fernando Gómez - Europa Press

El candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha afirmado este martes que está "orgulloso de la aportación" de compañeros que "han pagado con cárcel el hecho de sacar la violencia de ETA de la ecuación política vasca", en alusión al líder de la coalición abertzale, Arnaldo Otegi. Otxandiano ha respondido de esta forma durante el desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi --presentado por Otegi-- en el que ha planteado su propuesta económica, al emplazamiento de uno de los participantes a que explicitara que "ETA causó un daño irreparable a la economía y al empresariado vasco". Sobre la actitud de la izquierda abertzale ante la violencia de ETA, Otxandiano ha señalado que "no se ha hecho todo lo que se debió hacer y se pudo haber hecho mejor". Además, ha afirmado que su generación, que no tiene "responsabilidades pasivas ni activas" en esa etapa, puede realizar una aportación para lograr "una memoria plural" del reconocimiento del "sufrimiento de todas las víctimas sin excepción". El candidato de EH Bildu no ha reiterado hoy sus polémicas palabras de hace unos días cuando afirmó que ETA había asumido ya su "responsabilidad política" y ahora tenían que hacerlo los que incurrieron en terrorismo de Estado y torturas. Otxandiano, en línea con lo que expresó en esa ocasión, ha señalado que se presenta como candidato en 2024 y ha admitido que ellos (su generación en la izquierda abertzale) han recibido "una herencia del pasado". También ha dicho que seguramente "en este país han perdido oportunidades para avanzar en la convivencia, en el entendimiento y en el reconocimiento mutuo". En todo caso, cree que "se han hecho cosas y se han producido avances sustanciales". Y durante su intervención ha asegurado que está "orgulloso de la aportación que han hecho algunos compañeros y compañeras de EH Bildu, hoy presentes aquí, que han pagado con cárcel, por ejemplo, el hecho de sacar la violencia de ETA de la ecuación política vasca", en clara referencia a Otegi. OPORTUNIDADES PERDIDAS Tras indicar que también "ha habido otras aportaciones por parte de otros sectores en la construcción de la convivencia y en la construcción de la paz", ha insistido en que, probablemente, "se han perdido algunas oportunidades en el camino". "No se ha hecho todo lo que se debió hacer y se pudo haber hecho mejor. La última década seguramente hemos perdido oportunidades en ese sentido", ha reiterado. Por ello, considera que su generación, "no habiendo tenido responsabilidades pasivas ni activas en la fase anterior, tiene que mirar a la construcción de la convivencia y de la paz desde una mirada nueva, desde un prisma nuevo, y tiene que hacer una aportación a la convivencia, porque es necesaria la construcción de una memoria plural". "Eso nos ayuda a entender, a ser críticos, a ser empáticos y a reconocer el sufrimiento de todas las víctimas sin excepción. Esa creo que tiene que ser mi aportación y, para eso, hace falta seguramente una mirada nueva. Nuestra generación, que no ha tenido responsabilidades directas, igual puede mirar la fase anterior desde una mirada más pausada, y desde ahí, formular también nuevas preguntas en este espacio", ha indicado. De esta forma, Otxandiano ha subrayado que pueden "coadyuvar a la memoria plural y a que todos y todas" sean "capaces de reconocer el dolor de todas las víctimas y poder aportar en la construcción de la convivencia en los siguientes años".