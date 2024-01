30/01/2024 Otegi cree que Otxandiano ha marcado ya la agenda política y que será lehendakari, "si no es esta vez, en el futuro". El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que en el escaso tiempo que Pello Otxandiano lleva como candidato a lehendakari de su formación, ya ha conseguido marcar la agenda política con su debate sobre futuras alianzas, y ha expresado su convencimiento de que será presidente del Gobierno Vasco, "si no es esta vez, en el futuro". Además, considera que aporta "tranquilidad, seguridad y sensatez" en los actuales tiempos "convulsos" que se viven. POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO EUROPA PRESS-FERNANDO GÓMEZ

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que en el escaso tiempo que Pello Otxandiano lleva como candidato a lehendakari de su formación, ya ha conseguido marcar la agenda política con su debate sobre futuras alianzas, y ha expresado su convencimiento de que será presidente del Gobierno Vasco, "si no es esta vez, en el futuro". Además, considera que aporta "tranquilidad, seguridad y sensatez" en los actuales tiempos "convulsos" que se viven. Otegi, que ha presentado al candidato a lehendakari por EH Bildu en el desayuno de Fórum Europa-Tribunal Euskadi celebrado en Bilbao, se ha referido a él como "un amigo, un compañero", alguien al que admira "profundamente" y al que quiere. También ha puesto en valor lo que significa el aspirante a la Lehendakaritza para la izquierda independentista y ha resaltado "su capacidad intelectual". Además, ha destacado la "solidez" de sus reflexiones. "Aporta tranquilidad y seguridad, y creo que en los tiempos convulsos que nos han tocado vivir, son dos virtudes que no todo el mundo es capaz de transmitir", ha añadido. Según ha remarcado, Pello Otxandiano pertenece a "una nueva generación que se hace preguntas del presente y, sobre todo, que tiene respuestas para el presente y para los problemas que en el futuro se van a presentar a este pequeño país, a esta vieja nación, que es la vasca". Por tanto, Arnaldo Otegi cree que, sobre todo, Otxandiano "va a ser capaz de hacer un pronóstico sobre la situación actual", pero también de adelantarse a "los problemas de los próximos años y de las próximas décadas va a tener el país, el mundo, el planeta y la vieja Euskal Herria". Además, ha defendido que el candidato a lehendakari de EH Bildu, en su análisis en perspectiva, "huye de la autocomplacencia, de la inercia y nos sitúa frente a un espejo de los problemas reales" que vienen para los próximos años. "Eso me parece una gran virtud que también da certezas y que también aporta tranquilidad y seguridad", ha manifestado. AGENDA POLÍTICA Y ECONÓMICA Otegi ha afirmado que, en las escasas semanas que lleva como aspirante a la Lehendakaritza, "ya ha conseguido fijar, al menos en la agenda política, un primer gran debate, que es el debate alianzas, para qué, con quién y con qué programas". Por ello, considera que hoy, que va a plantear una propuesta económica, "va a seguir marcando la agenda en términos económicos". Tras asegurar que van a "salir a jugar el partido" de las elecciones autonómicas "como siempre, con humildad", ha explicado que la gente es "la que decide, al final, quién gobierna y quién no, y es la gente la que pone a cada partido político en su sitio a través de su voto". En esta línea, ha considerado que Pello Otxandiano será lehendakari, si no es "esta vez, sí en el futuro". "Tenedlo absolutamente seguro", ha concluido.