Ortega y Triay, motivadas e ilusionadas por el nuevo formato de la Hexagon Cup

Madrid, 30 ene (EFE).- Marta Ortega y Gemma Triay, pareja número tres del ranking que van a jugar juntas la Hexagon Cup, un nuevo torneo independiente que se celebrará en el pabellón Madrid Arena del 31 de enero al 4 de febrero, se han mostrado motivadas e ilusionadas con esta nueva competición en la cual formarán parte del equipo Rafa Nadal Academy.

"Este torneo es muy buena opción para empezar el 2024.Todos venimos a los torneos por equipos con una motivación tremenda porque cuando tienes el concepto de equipo también es diferente porque te cambia mucho el chip y sientes una responsabilidad de dar ese punto a tu equipo", declaró la madrileña a EFE.

Por otro lado, Triay coincidía con su compañera al definir el formato como "muy interesante y muy atractivo" que es "innovador" para el espectador y reconoció que le apetece "muchísimo" jugar.

"Me parece muy interesante y muy atractivo este formato que no estamos habituados a jugar y creo que hayan torneos con un equipo es algo innovador para el espectador, y a mí me apetece muchísimo jugar", afirmó.

La competición, en la que participarán seis equipos formados por seis jugadores -una pareja de dobles masculina, otra femenina y otra de jóvenes promesas de la pala-, competirán durante cinco días en un torneo fuera del circuito profesional que promete “partidos inéditos” al cambiar las parejas habituales y que repartirá un millón de euros en premios en su primera edición.

Las dos serán las única pareja habitual que jugarán juntas el torneo, ya que los demás participantes se mezclarán y compartirán pista con nuevos compañeros, aspecto que ambas vieron como un punto a favor.

"Yo tenía muchas ganas de estar con Gemma, estamos muy cómodas, nos llevamos muy bien y no nos saturamos ni nos aburrimos de jugar la una con la otra y eso es un punto a favor, y cuantas más veces puedas jugar con tu compañera mejor", indicó Ortega, que será la jugadora franquicia del equipo.

"Creo que nosotras lo tenemos que enfocar como una semana preparatoria para empezar a competir con una semana de torneo de verdad.Tal vez si no juegas con tu compañera es más distendido y es más relajado, pero nosotras intentaremos que nos sirva para entrenar", confesó la menorquina a EFE.

El resto de equipos que optarán al título son el Hexagon Team, con Alejandra Salazar y Paquito Navarro como jugadores franquicia; el Team Bella Puerto Rico, que contará con Bea González y Arturo Coello en la misma categoría; el RL9 de Robert Lewandowski, con Ariana Sánchez y Agustín Tapia como estandartes; y el ElevenEleven Team USA de Eva Longoria, con Paula Josemaría y Fernando Belasteguín como jugadores franquicia y el AD/vantage Padel Team de Andy Murray con Delfina Brea y Martín Di Nenno al frente.EFE

