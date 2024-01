Moreno pide al Gobierno que hable con Francia y la UE para que se permita el tránsito de camioneros

30/01/2024 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este martes, en Bruselas ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA POLÍTICA JUNTA DE ANDALUCÍA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este martes al Gobierno central, desde Bruselas, que se ponga en contacto con Francia y las autoridades de la Unión Europea para que se permita el tránsito de los camioneros españoles que tratan de trasladar productos del campo o de otro tipo a los mercados europeos y que se ven bloqueados en la frontera francesa. Así se ha pronunciado Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación, tras mantener, en la primera jornada de su viaje oficial a Bruselas, una reunión con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea (CE), Maros Sefcovic, también comisario de Pacto Verde Europeo, Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva, con el que ha tenido ocasión de hablar de los problemas que tienen en este momento los agricultores y ganaderos andaluces. Ha indicado que el Gobierno central tiene la "obligación" de hablar con las autoridades de Francia y de la Unión Europea para que se permita ese tránsito de los camioneros españoles por la frontera francesa, porque es un "derecho fundamental". "El movimiento de bienes, servicios y personas está garantizado en la Unión Europea y nadie puede restringir esa libre movilidad que tenemos", según el presidente, quien ha apuntado que con lo que está ocurriendo en la frontera francesa con España es "un ataque a uno de los principios fundamentales de la Unión Europea". "Vemos un Gobierno que está preocupado por la amnistía y por el chantaje de (Carles) Puigdemont y no está preocupado ni por la agricultura y la ganadería ni por los grandes problemas que tenemos en España, como la sequía", ha señalado. Juanma Moreno ha manifestado que ahora mismo los agricultores, en el conjunto de España y en Andalucía, "están pasando probablemente por el peor de los momentos de los últimos 30 años". Ha apuntado que tienen un problema clarísimo con la subida en los precios de todo lo que necesitan para poder producir, como la energía, el abono, la gasolina y, lógicamente, los jornales, y además no hay agua por la sequía que azota a varias zonas del país. "La ganadería y la agricultura en Andalucía y en el conjunto de España están en una situación raquítica, en un SOS, y necesitan de un plan de acción coordinada, a nivel nacional, del conjunto de administraciones, dotado con recursos", ha indicado. En su opinión, si eso no se produce, vamos a ver como muchas generaciones de agricultores y ganadores abandonan la actividad y ello conllevará la despoblación de grandes zonas de España y el descuido medioambiental, mientras que no habrá soberanía alimentaria. Por ello, el presidente andaluz ha indicado que entiende y comparte el "enfado, la decepción y la frustración que tienen gran parte de los agricultores andaluces por lo que está pasando". Moreno ha manifestado que si encima ahora estamos viendo cómo productos españoles no pueden pasar para sus mercados originales en Europa por el bloqueo a los camioneros en la frontera de Francia, "lógicamente, el drama es peor". Juanma Moreno ha tenido ocasión de trasladar también al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea Doñana, su satisfacción con el Acuerdo por Doñana que firmó con el Gobierno central, garantizando que se "está cumpliendo".