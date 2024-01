Morant pide el "permiso" de la militancia para liderar el PSPV y ganar en 2027: "Hacemos falta todos, no sobra nadie"

29/01/2024 La ministra Diana Morant presenta su precandidatura para liderar el PSPV ESPAÑA EUROPA POLÍTICA COMUNIDAD VALENCIANA JORGE GIL - EUROPA PRESS

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha confirmado su precandidatura a liderar el PSPV y ha pedido el "permiso" de la militancia para liderar el partido y ser capaz de ganar las elecciones autonómicas de 2027, además de llamar a superar "las lamentaciones, las divisiones y las nostalgias" entre los socialistas valencianos. "Pido el permiso de cada uno de los militantes para plantar cara a la derecha y a la extrema derecha; desde ya, desde la secretaría general, desde el PSPV, desde el Gobierno. Toda la fuerza será necesaria para hacer que esta gente no deshaga todo lo bueno realizado en los últimos ocho años con Ximo Puig. Sumemos a todos los compañeros: hacemos falta todos, no sobra nadie. Vamos a hacer un proyecto colectivo y un proyecto ganador", ha apuntado. Así lo ha manifestado este lunes por la tarde en un acto con militantes y simpatizantes en la plaza Elíptica de Gandia (Valencia), donde hace ocho años presentó su candidatura a la alcaldía de la ciudad. Morant ha confirmado que se postula a suceder a Puig al frente del PSPV horas después de que esta mañana hayan registrado su precandidatura los líderes provinciales del partido en Valencia, Carlos Fernández Bielsa, y Alicante, Alejandro Soler. Las primarias se celebrarán el 25 de febrero, así como el 3 de marzo si es necesaria una segunda vuelta, antes del congreso extraordinario del 22 al 24 de marzo en Benicàssim (Castellón). "Qué ganas tenía de que llegara el lunes", ha reconocido Morant tras semanas de especulaciones sobre si presentaría su candidatura. Ahora ha asegurado que inicia un "viaje" en el que quiere contar con todos los militantes, con el "destino común" de ganar las elecciones de 2027. "CUANDO EL PSOE SE UNE ES IMPARABLE" Para conseguirlo ha pedido el "permiso" de todos los militantes, "con toda la humildad y la energía". "Os pido que me dejéis combatir a la derecha y ganar (...) En ese viaje nos espera la ciudadanía: esperan a ese Partido Socialista que, cuando se une, tiene todas las fuerzas renovadas y es imparable". Es algo que ha relacionado con el "coraje" que tuvo al recuperar el gobierno del Ayuntamiento de Gandia y con las pasadas elecciones generales del 23J, en las que "Pedro Sánchez levantó la bandera de nuevo para continuar luchando" tras la "gravísima derrota" en las autonómicas y municipales del 28M. Morant, quien ha asegurado que siempre se sentirá alcaldesa y que trabajará por cada uno de los vecinos de Gandia y por todos los valencianos, ha proclamado que el PSPV tiene claro su "destino": "Una tierra igualitaria, diversa, de derechos, que cuide a las mujeres, a las personas vulnerables y tenga siempre las puertas abiertas para toda la diversidad". "Ese es el destino de los socialistas y se traduce en ganar en 2027", ha insistido, y ha pedido tener "la misma valentía que tuvo Pedro Sánchez" tras el 28M porque se ha mostrado convencida de que el PSPV puede conseguirlo. Por todo ello, la ministra ha afirmado que su formación tiene el "mandato claro" de la sociedad de recuperar el gobierno en los ayuntamientos y de "devolver la dignidad a la Generalitat". "Tenemos que tener el ánimo, el impulso, la fuerza y el hambre", ha aseverado. En la presentación de la precandidata, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha asegurado que Morant está "más que preparada" para ser "la primera secretaria general del PSPV", con el objetivo de dar "certeza" y hacer "avanzar de nuevo" al partido.