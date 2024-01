MÉS per Mallorca dice que la sanción del Tribunal de Cuentas se debe a "haber apoyado al movimiento feminista"

09/11/2023 El portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, atiende a los medios. POLITICA

Més per Mallorca ha asegurado que la sanción que les ha impuesto el Tribunal de Cuentas por haber aceptado donaciones finalistas prohibidas por la ley y recogidas en sus informes de fiscalización, está motivada por "haber apoyado al movimiento feminista". El portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, ha hecho esta consideración después de que la formación haya sido sancionada por "la aceptación de donaciones finalistas, que están prohibidas por los artículos 4.2 y 5.1 de la Ley Orgánica de 2007 sobre financiación de los partidos políticos". Según reseña la institución fiscalizadora, MÉS ha reconocido los hechos y ha procedido al pago voluntario de la sanción, que asciende a 30.000 euros. Alzamora ha explicado que la multa se debe a una donación que hicieron los cargos institucionales de MÉS por haberse sumado a la huelga feminista del 8 de marzo de 2019, pero como "no podían hacer huelga formalmente, hicieron una donación de su sueldo al partido para que éste hiciera una donación a una entidad feminista". De este modo, ha alegado que "en ningún momento se puede hablar de financiación irregular, como sí hizo el PP y por la cual está condenado". "PREOCUPADO" POR LA CRISIS DE VOX Por otro lado, preguntado por si la crisis interna de Vox podría influir en el resto de instituciones de Mallorca, Alzamora ha mostrado su "preocupación" por la situación, puesto que, desde su punto de vista, Vox "ha demostrado que utiliza las instituciones como un mercadeo y una herramienta de chantaje". Así, ha indicado que le "preocupa" que esta "inestabilidad" se traslade al Consell de Mallorca, donde el presidente, Llorenç Galmés, tiene un pacto de gobierno con Vox y hay consellers de esta formación.