Junts llama al Gobierno a blindar la ley de amnistia frente a "los jueces prevaricadores"

12/12/2023 La diputada y portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 12 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El Pleno del Congreso acoge hoy el primer debate de la proposición de Ley de Amnistía registrada por el PSOE, y también decide sobre la creación de las tres comisiones de investigación que los socialistas aceptaron el pasado mes de agosto, a cambio del voto de los independentistas catalanes de ERC y Junts para hacerse con la mayoría en la Mesa de la Cámara.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha emplazado este martes al Gobierno a blindar la ley de Amnistía frente a lo que define como "jueces prevaricadores", para lo cual ha insistido en modificar el texto que se vota en le Pleno del Congreso o bien devolverlo a la Comisión de Justicia ara seguir negociando. "Este texto es un punto de partido, pero tiene agujeros por donde la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado --ha aseverado en el Pleno del Congreso--. Si hoy podemos quitarles la pelota, ¿por qué lo ponemos en el punto de penalti?". Según ha dicho, el PSOE tiene dos opciones, aceptar las enmiendas presentadas por Junts o bien dar una segunda oportunidad a la Comisión de Justicia para seguir introduciendo cambios que aseguren la aplicación de la amnistía. Nogueras ha vuelto a atacar a la "cúpula del Poder Judicial" y a jueces como Manuel García Castellón, que ve terrorismo enlas protestas de los CDR y el Tsunami Democràtic, o el juez de barcelona que ve indicios de "tración" en la conexión rusa del procés. "Nos está pasando la represión por delante de las narices ¿y no haremos nada? La cúpula judicial está diciendo que se nos echará el cuello ¿y no hacen nada? El juez Aguirre se pasea por las ¿televisiones europeas prevaricando ¿y no haremos nada?. El juez García Castellón se saca los delitos del bolsillo una vez publicado el primer texto de la ley ¿y no haremos nada?", ha emplazado.