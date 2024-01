Irene Montero sobre ley de amnistía: "Comprobaremos si la democracia funciona o si una derecha judicial toma decisiones"

30/01/2024 La secretaria política de Podemos, Irene Montero, y el secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, conversan a su llegada a un acto para presentar su candidatura para las elecciones europeas, en la Plaza de Fuente Dorada, a 30 de enero de 2024, en Valladolid, Castilla y León (España). Durante el acto, han presentado la candidatura 'Ahora más que nunca' con la que se presentan a las primarias de Podemos para elegir a la lista con la que concurrirán a las próximas elecciones europeas del próximo 9 de junio. Este es el primer acto que celebra Irene Montero en Castilla y León para recabar apoyos para su propuesta. POLITICA Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha reivindicado la relevancia de la votación este martes en el Pleno del Congreso de la proposición de Ley de Amnistía y ha considerado que el país se juega con esa votación saber si funciona la Democracia "o si en España las decisiones las toma un sector reaccionario del poder judicial, una derecha judicial que está decidiendo el rumbo del país o que quiere decidir el rumbo del país sin presentarse a las elecciones". Así se ha pronunciado Irene Montero en declaraciones a los medios de comunicación este martes en Valladolid donde se ha referido a la "importancia" de las votaciones de este martes cuando se comprobará, ha reiterado, si en España funciona la Democracia y las decisiones las toman los representantes electos por la ciudadanía "o si hay una derecha judicial y unos sectores reaccionarios del poder judicial que se permiten el lujo de tomar las decisiones importantes del país sin haberse presentado a las elecciones". Montero se ha mostrado convencida de que todos los demócratas quieren que hoy se demuestre que la Democracia prevalece sobre los "sectores reaccionarios del poder judicial" a los que ha acusado de querer decidir el rumbo del país sin concurrir a unos comicios. La exministra ha augurado una "ofensiva reaccionaria mucho más fuerte" contra la Ley de Amnistía "desde la derecha judicial" que la que se vivió con la denominada Ley del sólo sí es sí y ha advertido de que esos "sectores reaccionarios" hacen "mucho daño" a la Democracia. Irene Montero ha cargado en concreto contra una "derecha judicial" a la que ha acusado de querer hacer prevalecer su voluntad personal "por encima de los derechos y de las decisiones de la ciudadanía legítimamente tomadas en el Parlamento". "Lo llevamos viendo con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, a pesar de que es un mandato constitucional", ha recordado a modo de ejemplo del "empeño" de ese sector "en tomar las decisiones importantes del país sin presentarse a las elecciones, sin someterse a las urnas". También ha acusado al poder judicial y al poder mediático de tratar de frenar los avances democráticos y de poner en juego la Democracia "desde espacios de poder que no están democráticamente electos" y ha advertido de las consecuencias de que tras las elecciones al Parlamento Europeo de junio haya una "enorme fortaleza" de la 'extrema derecha' y de la derecha que condicionen el futuro y el presente de Europa "y, por tanto, también de España". En este sentido, ha considerado que todos los debates sobre la Democracia van a ser "cruciales" en toda la campaña de las elecciones europeas y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que prevalezcan la esperanza y la seguridad de que "no se puede negar el derecho a soñar con otro mundo posible". "Si en lugar de caer en la resignación y alejarnos de la política votamos y participamos es posible que las posiciones progresistas, democráticas, feministas y de justicia social prevalezcan", ha reivindicado Montero en su visita este martes a Valladolid en la recta final de la campaña de Primarias de Podemos a esos comicios. Montero ha defendido que no se puede gobernar España sin pensar en las gentes que viven, que trabajan y que hacen sus vidas en territorios como Castilla y León y ha reiterado su mensaje de no caer en la resignación en un territorio en el que, según ha lamentado, las políticas de derechas llevan muchos años siendo la única realidad posible. "Si algo representa nuestra formación política es precisamente la demostración de que sí se puede, de que, aunque a veces las cosas sean difíciles, se pueden cambiar", ha concluido la exministra para apelar al espíritu comunero con un deseo de que llama comunera vuelva a crepitar.