Interior ya ha ordenado 108 devoluciones desde Barajas de los casi mil migrantes que querían acceder a España en enero

27/06/2022 Un grupo de agentes de Policía Nacional vigilan un día antes del inicio de la cumbre de la OTAN en Madrid, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, a 27 de junio de 2022, en Madrid (España). Unos 10.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la coordinación de la Policía Nacional, blindan Madrid con motivo de la cumbre de la OTAN, que se celebra del 28 al 30 de junio. Se trata de una cita internacional que contará con el mayor despliegue policial de la historia de España al reunir a más de 40 líderes mundiales. Para este acto sin precedentes, la Policía Nacional ha intensificado el dispositivo operativo integrando en el mismo la utilización de drones, UIP, agentes de subsuelo, etc. POLITICA Carlos Luján - Europa Press

El Ministerio del Interior ha ordenado en el mes de enero 108 devoluciones de los casi mil migrantes que han llegado al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y querían acceder a España. En concreto, ha abierto 864 procedimientos de solicitantes de asilo, pendiente aún de decidir de forma definitiva si acepta o no la protección internacional de cada caso, según informan a Europa Press fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. La crisis por los centenares de migrantes procedentes de países africanos que desde diciembre están haciendo un uso "fraudulento" --según reconoció Grande-Marlaska-- de las escalas en Barajas para pedir asilo en España ha obligado al Ministerio ha habilitar desde este martes una cuarta sala en la T-1 con 500 metros cuadrados para acoger a 162 personas, todos hombres mayores de edad. Fuentes de Interior adelantaron ayer que en el mes de enero se han tramitado ya 864 solicitudes de protección internacional por parte de los funcionarios de la Policía y la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente de este Ministerio, que ha reforzado los efectivos en Barajas para acelerar estos trámites. Estas fuentes han añadido, a consultas de Europa Press, que estos 864 expedientes de asilo en el mes de enero están aún en fase de instrucción por parte de la OAR, en un procedimiento que puede durar meses hasta decidir si finalmente se acepta o no la protección internacional del solicitante. En el mismo plazo, entre el 1 de enero y el 29 de este mes, se han ordenado en paralelo un total de 108 devoluciones --el Ministerio no ofrece datos de nacionalidades-- desde el aeropuerto de Barajas de personas que no han pasado el primer filtro y han sido rechazados, sin posibilidad de abrir procedimiento como solicitante de asilo. En estos casos es la compañía aérea con la que volaron a Madrid la que tiene que disponer el retorno en vuelo regular. Según los sindicatos policiales, actualmente hay unas 400 personas en el aeropuerto de la capital pendientes de poder acceder a España. Interior anunció el jueves de la semana pasada la apertura de una cuarta sala y que iba a asumir la limpieza, tras el abandono de Cruz Roja. ANTIDISTURBIOS EN BARAJAS El Ministerio ha garantizado la seguridad en las instalaciones tras registrarse en un fin de semana la fuga de una veintena de migrantes y producirse algunos incidentes por discusiones y peleas entre ellos, lo que obligó a desplegar a efectivos de los 'antidisturbios' desde este fin de semana. La cuarta sala para solicitantes de protección internacional amplía en un 47% la superficie destinada al asilo en el aeropuerto. Las tres salas restantes están situadas en la Terminal 1, en la Terminal 2 y en la Terminal 4 Satélite y suman una superficie de 1.067 metros cuadrados. Según Interior, en Barajas hay exactamente 54 agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional y la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior distribuidos en turnos dedicados todos los días de la semana a realizar entrevistas en el puesto fronterizo. El Gobierno ha impuesto ya visados de tránsito para ciudadanos keniatas y tiene previsto hacer lo mismo a partir del 19 de febrero para los senegaleses, que son mayoría entre los solicitantes de asilo en Barajas, según sindicatos policiales. CRÍTICAS DE SINDICATOS POLICIALES Las organizaciones policiales llevan desde diciembre denunciado el hacinamiento y la insalubridad en las instalaciones, y advierten que hay que imponer estas medidas a los migrantes que vuelan a diario con Royal Air Maroc desde Casablanca. El ministro Grande-Marlaska reconoció el problema y aseguró que existe un oficial de enlace español en el aeropuerto de esta ciudad marroquí para buscar una solución. Este lunes, los representantes de policías nacionales denunciaron que había migrantes en los pasillos de la zona internacional de Barajas, una situación que Interior trata de paliar con la apertura de la cuarta sala. Los sindicatos calculan que actualmente hay unas 400 personas que han pedido protección internacional. El 22 de enero, el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid anuló, a petición de la Fiscalía, su autorización previa con fecha de 16 de enero para trasladar al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche a medio centenar de migrantes procedentes de países africanos al entender que el procedimiento elegido no respetó la ley de asilo.