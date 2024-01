Feijóo no ve "diferencia" en lo que proponen PNV, PSE y Bildu y apela a votantes "huérfanos" para que apoyen al PP

30/01/2024 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i) y el presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés Guerra (d), a su llegada a un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 30 de enero de 2024, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que no hay "diferencia" en lo que proponen el PNV, el PSE y Bildu porque están gobernando juntos en España. Por eso, ha apelado a los votantes que apoyaron en su día a los socialistas y a los nacionalistas vascos y hoy se sienten "huérfanos" para que respalden la "alternativa" que representa Javier de Andrés, presidente del PP vasco y candidato a lehendakari de la formación. En la presentación de la conferencia de Javier de Andrés, organizado por Nueva Economía Fórum, Feijóo ha afirmado que el candidato del PP lidera un proyecto alternativo de respeto frente al insulto; libertad frente a la imposición; apertura del País Vasco a España y al mundo; seguridad jurídica frente a la "arbitrariedad"; mérito frente a la ideología y "lealtad frente al chantaje". Feijóo ha señalado que Euskadi, como en el Gobierno nacional o en Galicia, lo que tiene enfrente es "un multipartito cada uno con sus intereses particulares, pero siempre negativos y disolventes para España y sus Comunidades Autónomas". "EL PARTIDO UNIFICADO DE EUSKADI" El líder del PP ha indicado que "esto no es una lucha contra aquella España única, centralista" sino que es "una lucha contra la España de las autonomías". "O como le llama el profesor Josu de Miguel, el Partido Unificado de Euskadi", ha sentenciado. En este punto, ha destacado las similitudes entre PNV, PSE y Bildu. "¿Qué diferencia hay entre lo que propone Bildu, el PSOE y el PNVsi están gobernando juntos?", se ha preguntado el presidente de los 'populares'. En este sentido, ha asegurado que hay "muchos votantes que se sienten huérfanos de opciones ante esta amalgama de intereses contrapuestos e irreconciliables". Así, ha subrayado que hay un votante "huérfano de la política seria, de la política pragmática, de la política que crea empleo, de la política de gestión que alguna vez representó el PNV". De la misma manera, ha señalado que "hay un votante huérfano de un espacio institucional, de la defensa de lo común que alguna vez... representó el Partido Socialista de Euskadi". Además, ha dicho que también hay "muchas personas que siguen sin entender ni aceptar que quien marca la acción política de Euskadi es Bildu". Para esas personas "huérfanas", ha presentado al PP vasco que lidrara Javier de Andrés como la alternativa en los próximos comicios vascos. "¿Estos multipartitos se van a poner de acuerdo para fomentar la igualdad de los ciudadanos? No. ¿Se van a poner de acuerdo para fomentar la igualdad de los ciudadanos dentro de Euskadi? No", ha proclamado. CARLOS ITURGAIZ ARROPA A JAVIER DE ANDRÉS Feijóo ha insistido en que esos partidos "nunca van a promover el mérito frente a la ideología o el amiguismo" y "nunca van a fomentar la libertad frente a la imposición". A su entender, esto solo lo puede hacer el PP vasco. "Javier de Andrés es la única alternativa al conformismo y al fracaso del modelo actual, que lamentablemente también ha llegado al País Vasco", ha aseverado Feijóo en este desayuno, al que han asistido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el expresidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, entre otros.