Feijóo defenderá la "dignidad" de los jueces y a los policías atacados en el 'procés' durante el debate de la amnistía

10/01/2024 El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un pleno del Congreso de los Diputados, en el Palacio del Senado, a 10 de enero de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Congreso, en su primera reunión del año, debate y vota los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, un primer paso en la tramitación de los Presupuestos Generales de 2024. El Gobierno de coalición cuenta con apoyos suficientes para superar este trámite, pero el PP puede tumbarlos cuando haya que debatirlos en el Senado. El pleno se celebra en el Senado porque el hemiciclo del Congreso de los Diputados está en obras. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, empleará su intervención de este martes en el Congreso durante el debate previo a la votación de la ley de amnistía para defender la "dignidad" de los jueces, que considera cuestionada por el Gobierno, y para reivindicar el trabajo de los policías atacados en los disturbios del 'procés'. Fuentes del PP han detallado que Feijóo aludirá directamente al presidente del Gobierno, "esté o no en la sala", y a los partidos independentistas que "marcan desde el exilio y por persona interpuesta el futuro" del país, en referencia al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, huido de la Justicia en Bélgica. En su intervención, Feijóo "defenderá la dignidad de los jueces que cuestiona el Gobierno, y reivindicará la labor de los policías que fueron atacados en nombre del 'procés' por las personas a las que ahora se pretende amnistiar", han precisado las mismas fuentes. El Pleno del Congreso tiene previsto debatir y votar este martes por la tarde la proposición de ley de amnistía para el 'procés' que el PSOE registró en solitario tras su pacto con Junts y ERC. La comisión de Justicia aprobó modificaciones pactadas y el texto salió adelante con el voto de las tres formaciones y, aunque Junts cree que habría que eliminar por completo la excepción de los delitos del terrorismo, los socialistas ya no contemplan cambiar ese punto. Desde el PP han incidido en que como cada día que se vota una ley o un decreto en el Congreso, el país "se levanta pendiente de las exigencias del independentismo a Pedro Sánchez y atento a las cesiones del Gobierno a ERC o Junts". UNO ACOSTUMBRADO A PEDIR Y OTRO A CEDER Los 'populares' han criticado que "un partido acostumbrado a pedir y otro acostumbrado a ceder vuelven a jugar con los tiempos para distraer a la opinión pública con una ley", la de amnistía, "que en nada mejora la calidad de vida de los ciudadanos, pero que sí afecta a su dignidad". Para el principal partido de la oposición, el Gobierno de Sánchez se ha convertido en un "chollo" para las formaciones independentistas, que "le consienten hasta que les espíe porque saben que no tendrán nunca un presidente tan dócil como él", en alusión a las escuchas realizadas a partir de 2019, con el PSOE ya en la Moncloa, al entonces vicepresidente catalán y ahora presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El PP ha señalado que el Gobierno ha respondido con "cesiones y claudicaciones" a las "amenazas" de Junts en las vísperas de la elección de la Presidencia del Congreso, en la investidura de Sánchez y en la convalidación de decretos hace dos semanas, por lo que, a su juicio, "nada hace pensar que hoy no pasará lo mismo". "O Junts entiende que esta ley es mejor que ninguna para ellos y la acepta a cambio de encarecer su voto en la próxima votación, o Sánchez acepta abaratar aún más el terrorismo", han apuntado.