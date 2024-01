Feijóo anticipa que la amnistía podría ir más lejos incluyendo la alta traición

Madrid, 30 ene (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anticipado que la ley de amnistía puede ir "más lejos" e incluir la alta traición porque de esta norma depende la legislatura y "volvemos a ver ministros comiéndose las palabras" y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "saltando a la comba con sus líneas rojas".

Feijóo lo ha advertido en el pleno que vota la ley, que podría volver a la comisión si, como ha anunciado, Junts no vota a favor al exigir nuevos cambios en la norma, lo que el líder del PP considera una "humillación" que "en el fondo da igual" porque la norma puede aprobarse en el futuro.

"La amnistía seguirá ahí y llegará más lejos de lo que nadie sospechó. Empezó siendo corrupción, ahora ya acoge terrorismo y, quién sabe, en breve será alta traición", ha alertado Feijóo, que considera la ley "infame" y una "matrioska rusa" por las enmiendas que la han modulado, por ejemplo para incluir delitos de terrorismo a excepción de los que hayan causado violaciones graves de derechos humanos.

Feijóo le ha advertido a Sánchez que durante el debate no estaba presente en el hemiciclo, de que los independentistas "le han cogido la medida", cada votación es "un calvario" y el Gobierno está ya en "respiración asistida".

"Sánchez ha decidido ser rehén, pero el rescate no se lo vamos a pagar los españoles", ha recalcado Feijóo, que tras denunciar que la amnistía es un "pago" que solo busca que Sánchez continúe como presidente ha avisado al PSOE de que los españoles no le amnistiarán.

Además, a los miembros del Gobierno les ha dicho que si mantienen el despacho es por el 'expresident' Puigdemont y que "cuando diga colorín colorado no les quedará nada", mientras que a los diputados del PSOE le ha acusado de ser "marionetas sin voluntad" cuyo voto "no será un delito, pero no tiene perdón".

Feijóo ha denunciado que Sánchez prometió poner al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a disposición judicial y finalmente le pondrá "la alfombra roja", clamando contra los virajes "cómicos y cósmicos" del líder del PSOE, a quien ha preguntado en "qué punto de la fachoesfera se encontraba" cuando sostenía que en Cataluña se había producido una rebelión.

Además ha denunciado que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha acusado a los jueces de prevaricadores y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha optado por "callarse e irse".

A los independentistas les ha advertido Feijóo de que no se fíen y tenga cuidado "porque no sería la primera vez que Sánchez se sienta con el independentismo a negociar y su Gobierno les pincha el teléfono", en alusión a las escuchas al president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Además, el líder del PP ha anticipado que su partido recurrirá la ley a la justicia "por todas las vías" y pedirá protección a la Unión Europea para apostillar: "y seguro que la conseguiremos". EFE

