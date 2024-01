Exjefa de Antifraude dice que expediente a Rato fue por noticias de prensa y no de encargo

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La exjefa de Antifraude Margarita García-Valdecasas ha rechazado que la denuncia contra Rodrigo Rato fuera deliberada u obedeciera a una decisión concreta, sino que surgió con toda seguridad a raíz de noticias publicadas en la prensa tras acogerse éste a la amnistía fiscal.

Durante su declaración como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid por el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, Valdecasas, que se jubiló hace 8 años, ha asegurado que cree recordar que "el expediente de investigación de Rato salió de noticias de prensa", una más de las muchas investigaciones que iniciaba la ONIF.

A preguntas de la abogada de Rato, la exdirectora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda, ha reiterado que apenas recuerda los detalles de aquel caso, ya que la iniciativa de abrir un expediente o una investigación parte de los inspectores, y que ella se limitaba a coordinar sus trabajos.

En ningún caso, ha indicado, ordenó que se empezara a investigar a Rato; en un expediente, ha explicado, "hay muchos contribuyentes, no es sobre una sola persona, y en éste no estaba solo Rato".

En aquel momento, ha dicho Valdecasas, "debió salir algo en prensa, pero eso se lo podrán decir el inspector titular", que está citado como perito.

Ella "no hacía nada, podía coordinar pero jamás seleccionaba a nadie", algo que la ONIF no puede hacer en ningún caso; los inspectores le traían un expediente con una serie de indicios y ella decidía si seguir adelante con la investigación.

El informe de Rato, ha relatado, lo hicieron dos inspectores, pero ella "no encargó nada, nunca encargó nada a nadie; simplemente, los inspectores proponen investigar y si es el caso se lleva a la Fiscalía, pero no hay una persona que diga hay que investigar a este o aquel, eso no ocurre".

Los datos que manejó la ONIF fueron los de la Agencia Tributaria, ya que no se hicieron requerimientos a terceros -entidades financieras en España o en el extranjero- para contrastar, con objeto de evitar filtraciones y porque "se contaba con muchísima información".

Su testimonio se opone a uno de los argumentos de la defensa de Rato, que sostiene que la Agencia Tributaria prefirió ignorar datos veraces que siempre estuvieron a su disposición, con objeto de poder detenerle.

Tras acogerse a la amnistía fiscal, Rato afloró una serie de rentas que Hacienda había considerado como defraudadas, y que fueron entonces debidamente declaradas de manera voluntaria, sostiene Rato, que defiende que no existió opacidad sino transparencia con la Agencia Tributaria.

Valdecasas tampoco estuvo presente cuando se elevó la denuncia a la Fiscalía, algo de lo que se encargaron el jefe de equipo y la jefa de investigación; aunque a la Fiscalía "íbamos todas las semanas, por razones obvias, ese informe en concreto no lo presentó ella.

No ha descartado, no obstante, que en alguna de esas visitas a la Fiscalía se comentara el caso, dada la notoriedad de Rato. EFECOM

