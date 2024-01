Encargada de discoteca incendiada en Murcia dice que tenía todos los papeles en regla

Murcia, 30 ene (EFE).- La encargada de la discoteca murciana Teatre, que junto con La Fonda Milagros quedaron arrasadas el pasado 1 de octubre por un incendio en el que fallecieron 13 personas, ha explicado a la jueza que instruye el caso que la sala tenía todos los papeles en regla y un contrato con el organizador de la fiesta en la que se usó la máquina de chispas que, según la policía, habría originado el fuego.

Así lo han corroborado varias fuentes presentes durante la declaración, que se ha prolongado durante apenas 5 minutos ya que la encargada, Eva M., solo ha contestado a las preguntas planteadas por su abogado, José María Caballero.

Ambos han llegado a la Ciudad de la Justicia de Murcia en torno a las 9:40 de la mañana sin hacer declaraciones a los numerosos periodistas que se agolpaban a la entrada de los juzgados, y han salido también tratando de evitar a los medios de comunicación.

El abogado se ha limitado a confirmar que Eva M. solo ha respondido a sus preguntas y que “en la sala Teatre estaba todo bien”.

El mismo letrado representa también al segundo de los investigados citado este martes por la jueza, Juan I.R., que figura como administrador de la misma discoteca y que se ha negado a declarar.

El abogado Francisco Javier Verdú, que representa al propietario de la otra discoteca afectada, La Fonda Milagros, donde fallecieron las 13 víctimas, ha corroborado tras la vista que la encargada de Teatre ha asegurado tener todos los papeles de la discoteca en regla, a pesar de que en los días posteriores al incendio el Ayuntamiento de Murcia reconoció que pesaba sobre ésta una orden de cese de actividad que no había llegado a ejecutarse.

Además, según este abogado, Eva M. ha asegurado a la jueza que contrató de manera legal la fiesta “We are remember” que se celebraba la noche de la tragedia y en la que se utilizó la máquina de fuegos fríos que la policía considera que originó el fuego.

Su abogado ha exhibido durante la vista un contrato con el organizador del evento, Carlos R., quien también está investigado en esta causa y declaró el pasado martes, y ha argumentado que fue esta persona la que se encargaba de organizar todo lo relacionado con la fiesta, algo que su abogado, Raúl Pardo-Geijo, ha puesto en cuestión, aclarando que esta persona no la organizaba, sino que era un mero DJ, encargado de poner la música, mientras que el resto de aspectos, como las luces, la venta de bebidas o la seguridad dependían de la sala.

Tras la vista, este letrado ha insistido en que “contratase o no” al propietario de la máquina de fuegos fríos que originó el incendio, el DJ no tendría ningún tipo de responsabilidad por ese hecho, dado que la actividad no está considerada “peligrosa” y no requiere de licencias o permisos especiales.

Por su parte, José Manuel Muñoz Ortín, que representa a varias de las familias de los fallecidos, ha corroborado que Eva M. ha centrado su declaración en derivar responsabilidades hacia el DJ, alegando que ella únicamente se llevaba un porcentaje de las bebidas que se consumían en la fiesta.

Falta todavía por pasar por el juzgado un tercer responsable de esta sala, Marcos M., hermano de Eva M, y que sería el propietario del local, así como el propietario de La Fonda Milagros, Daniel R., y lo harán los próximos 6 y 13 de febrero, respectivamente. EFE

