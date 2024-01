El PSOE pide "madurez" a Junts para aprobar la amnistía y sostiene que no se puede cambiar con cada nueva noticia

30/01/2024 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 30 de enero de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Congreso celebra una sesión extraordinaria hoy para debatir y votar el dictamen de la Comisión de Justicia a la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, así como las enmiendas que se mantengan vivas y los votos particulares que, en su caso, se han presentado. La votación final requiere del apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara (176 votos) al tratarse de una ley orgánica. POLITICA Carlos Luján - Europa Press

El PSOE reclama "madurez" a Junts ante su amenaza de tumbar la ley de amnistía que se debate este martes en el Congreso de los Diputados y considera que no se puede cambiar el texto de la ley a cada nueva noticia que aparece, en referencia a las últimas decisiones de los jueces que han motivado que los independentistas exijan modificaciones de última hora. Así lo han indicado fuentes socialistas que consideran que "ha llegado la hora de la verdad" y por tanto esta tarde debe votarse entre la amnistía o la continuidad de la "judicialización de la política". Además, para defender que no se incorporen nuevos cambios a la redacción de la ley de amnistía, tal como pide Junts, les advierten de que "sin seguridad jurídica" la norma no será posible. "La ley es sólida y no puede someterse a cambios con cada nueva noticia que se conoce. Estamos ante una ley para una generación, no para responder a los titulares del día. Sin seguridad jurídica, este avance histórico no sería posible", señalan.