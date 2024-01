El PSIB se pregunta si el PP tenía "pactada" la crisis en Vox: "Si tienen pactos ocultos, que los expliquen"

30/01/2024 El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, y la diputada del PSIB Mercedes Garrido. ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES POLÍTICA

El PSIB se ha preguntado si el PP había "pactado" la crisis interna de Vox desatada este lunes, por lo que pedirán la comparecencia parlamentaria de la presidenta del Govern, Marga Prohens, --por lo que se suma a la ya registrada por MÉS per Mallorca-- para que explique que "si tenía pactos ocultos". Así lo ha asegurado el portavoz de los socialistas en el Parlament, Iago Negueruela, en una rueda de prensa ofrecida este martes, junto con la diputada del PSIB Mercedes Garrido; para analizar la situación en la que queda la sede parlamentaria balear y del Ejecutivo autonómico. Negueruela ha recalcado que en estos momentos en el Parlament hay una "crisis institucional", por lo que piden saber qué ha hecho la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, o la presidenta del Govern, Marga Prohens; que "parece que nada". "O todos ellos no tienen el control de absolutamente nada o todo lo contrario, que lo tenían pactado; por tanto deben dar explicaciones de lo que pasa y no vale excusarse en que es lo que sucede en otro partido", ha defendido. El representante socialista ha calificado de "extraordinaria" la situación que se vive en estos momentos, por lo que ha pedido "explicaciones claras" de los principales protagonistas. En ese sentido, ha apuntado a Prohens como diputada y presidenta del Grupo Parlamentario Popular, que cuenta con 25 de los 59 diputados que componen el hemiciclo balear, por lo que ha asegurado que se encuentra en una situación de "extrema fragilidad". "No se sabe con quién busca asegurarse la mayoría parlamentaria, porque el acuerdo suscrito con Vox está claro que está roto o el propio partido ha reconocido que está en una situación compleja, porque el Grupo Parlamentario de Vox ha expulsado del partido a los dos diputados que se quedan en Vox", ha alegado. Negueruela ha incidido en que "nunca" se había vivido una situación similar en Baleares y ha calificado de "inadmisibles" las comparaciones con el caso de la expulsión de Podemos de la expresidenta del Parlament, María Consuelo Huertas, por lo que han reivindicado que el PSIB no obró igual al pactar con el partido que le sustituyera en el cargo Baltasar Picornell: "Eso es democracia y respetar a los grupos". Además, el portavoz del PSIB ha aludido a la circunstancia de que la presidenta del Govern haya hecho más visitas a Madrid que a las islas de Menorca, Ibiza o Formentera; y ahora "precisamente" esté en Menorca, este lunes, y en Formentera, este martes: "qué casualidad". "No se sabe con quién ha pactado el PP y si tiene pactos ocultos, que los explique pero basta ya de eludir la responsabilidad y de una presidenta del Govern que dice que esto afecta al legislativo", ha defendido. "GANAR TIEMPO" Y "ECHAR BALONES FUERA" Negueruela ha reprochado que la líder del Ejecutivo balear trate de "echar balones fuera" y "ganar tiempo" para ver con quién pacta porque, a su juicio, "lo que menos les interesa es gobernar", sino "asegurarse la silla". "Se dedican a vivir de las políticas del pasado, como el pacto por el agua que estaba en el Impuesto de Turismo Sotenible del año pasado, y están por estar sin dar ninguna explicación", ha subrayado. Preguntado por la petición que ha hecho el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, de unos informes jurídicos que avalen su expulsión del Grupo Parlamentario Vox, el representante parlamentario ha señalado que las "desconoce" y que quien debe dar explicaciones es la presidenta del Govern. "Me preocupa que Prohens no dé explicaciones, tenga al Parlament en una situación de ingobernabilidad con 25 diputados y no diga si ha habido contactos previos con el Grupo Parlamentario de no sé qué partido o si han pactado antes, durante o después", ha apuntado, a lo que ha añadido que esta situación de "desgobernabilidad se puede extender al resto de instituciones de Baleares". Consultado por la posición que podrían adoptar los miembros del PSIB de la Mesa del Parlament sobre la emisión de dichos informes, ha avanzado que cuando les lleguen estas peticiones, las estudiarán, porque "todo tiene que ser escrupulosamente riguroso en lo jurídico". "BALEARES DISPONE DE 88 VPO MENOS" Por otra parte, Garrido ha valorado la decisión de la Fiscalía de archivar las diligencias remitidas por el Govern, por si pudiera haber algún delito en la operación de adquisición --por parte del anterior Ejecutivo balear dirigido por el PSIB-- de 88 de Metrovacesa, para convertirlas en viviendas de protección oficial (VPO). Para la diputada socialista, la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, --precursora de este envío de las diligencias-- debería dimitir o la deberían de cesar, porque la consecuencia de la decisión de no efectuar la operación de tanteo y retracto sobre estos inmuebles es que "Baleares y sus ciudadanos disponen de 88 VPO menos". En ese sentido, ha defendido que Vidal debe dar explicaciones de por qué presentó esta "denuncia" y rechazó la compra de estas viviendas, con las que "un fondo buitre, con el que se reunió la consellera, ha ganado ocho millones de euros". Al mismo tiempo, ha acusado a Vidal de "mentir" en sede parlamentaria en "diversas ocasiones" porque en su comparencencia de diciembre "ocultó que la Fiscalía había requerido al Govern que le aportase información de los hechos que consideraban delictivos en el expediente de Metrovacesa". "La conselleria vino al Parlament y se presentó como una gran jurista porque decía que habÍa visto indicios de algo y, por tanto, lo había remitido a la Fiscalía, así que puso en duda las acciones del anterior Govern", ha incidido. LEY DEL TAXI APROBADA POR UNANIMIDAD En último lugar, Negueruela también ha reivindicado el papel del PSIB en la oposición, ya que ha adelantado que en el próximo pleno del Parlament, previsiblemente, se aprobará la Ley del Taxi por unanimidad. De este modo, ha apuntado que el esta legislación servirá para "mejorar el sector, el transporte público y arreglar los problemas reales de la gente".