El Gobierno defiende la constitucionalidad y la seguridad jurídica de la amnistía ante la amenaza de Junts de rechazarla

30/01/2024 La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 30 de enero de 2024, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, con el fin de que el Congreso de los Diputados pueda dar luz verde al proyecto en el próximo trimestre. Según el Gobierno, la ley tiene como objetivo "mejorar la salud, mejorar la equidad en salud y mejorar el bienestar y proteger a la población frente a los diferentes riesgos y amenazas para la salud''. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reivindicado este martes la constitucionalidad y la seguridad jurídica de la ley de amnistía a escasas horas de su votación en el Congreso y ante la amenaza de Junts de rechazar esta norma si no da garantías a los investigados por terrorismo y alta traición en los casos de Tsunami y Volhov. Así ha defendido Pilar Alegría la proposición de ley de amnistía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de hasta cuatro preguntas de los periodistas sobre estos avisos de Junts, que podría llegar a rechazar la norma. En este contexto, Alegría ha reiterado en varias de sus respuestas que corresponde a los grupos parlamentarios explicar su posición de voto en el debate que se producirá en unas horas en el Congreso de los Diputados, destacando "el máximo respeto a los poderes" del Estado. En cualquier caso, la ministra portavoz ha expresado el "firme compromiso" del Gobierno con la ley de amnistía, defendiendo que "lo importante" es que se garantice la constitucionalidad. "A partir de ahí, la ley está en su trámite parlamentario y máximo respeto al poder legislativo, le corresponde como es habitual a los grupos parlamentarios trasladar la posición de voto sobre esta ley", ha insistido. Y es que Junts mantiene a esta hora su 'no' a la ley de amnistía, a escasas horas de su votación en el Pleno del Congreso, en el caso de que no se den garantías a los investigados por terrorismo y alta traición en los casos de Tsunami y Volhov. Con todo, Alegría ha vuelto a recalcar en sus diferentes respuestas sobre este tema que el objetivo de esta ley "es garantizar y mejorar la convivencia de Cataluña y la convivencia de Cataluña con el resto de España". "Conocen el texto, el redactado de la ley, un texto que siempre hemos defendido su legalidad y su ajuste en esa seguridad juríica, que queda redactado en el proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso, pero es que estamos en ese trámite parlamentario y le corresponde a los grupos parlamentarios", ha insistido.