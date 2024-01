30/01/2024 AM.-Delegación del Gobierno alega que la protesta en la sede del Parlamento Europeo no se informó dentro del plazo legal. La Delegación del Gobierno en Madrid ha insistido en que la protesta convocada para este martes a las 20.00 horas frente a la sede del Parlamento Europeo contra la ley de amnistía no se informó dentro del plazo establecido por la ley, por lo que no se ha podido llevar a cabo. POLITICA

La Delegación del Gobierno en Madrid ha insistido en que la protesta convocada para este martes a las 20.00 horas frente a la sede del Parlamento Europeo contra la ley de amnistía no se informó dentro del plazo establecido por la ley, por lo que no se ha podido llevar a cabo. Fuentes de la Delegación del Gobierno han explicado a Europa Press que los convocantes de dicha protesta entregaron el documento fuera del plazo legal, es decir, con menos de diez días de antelación a la fecha programada para la protesta. Así, las citadas fuentes han avisado que si se informa de una concentración con menos de diez días del plazo establecido, hay que justificar una "urgencia" para llevar a cabo la misma y, en este caso, no se ha cumplido con ninguno de estos requisitos para que la Delegación haga toma de conocimiento. Este martes la entidad estudiantil S'ha acabat! había convocado una manifestación en contra de la ley de amnistía que precisamente ha sido votada hoy en el Congreso de los Diputados y tumbada por falta de apoyo de Junts, además de PP y Vox. La Policía Nacional ha acordonado la zona y ha avisado a los presentes --una cuarentena aproximadamente-- de que la manifestación había sido "prohibida" por la Delegación del Gobierno y que si no abandonaban el lugar estaban obligados a pedir la documentación, como finalmente han hecho con algunos manifestantes discrepantes con la decisión. La manifestación fue anunciada por S'ha acabat! en redes sociales, en una convocatoria fijada para este martes a las 20.00 horas frente la sede del Parlamento Europeo en Madrid, ubicada en el Paseo de la Castellana, 46, y ha contado con el respaldo de asociaciones como NEOS, NNGG Madrid (juventudes del PP), Unión 78, juventudes de Ciudadanos, Pie en pared y Revuelta. Asimismo, fue informada mediante una carta al Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, el pasado 26 de enero alegando como motivo de la misma la "concienciación sobre la amnistía" con una asistencia estimada de entre 200 y 300 personas. Sin embargo, según ha publicado en redes sociales el movimiento universitario Libertad Sin Ira, la Delegación del Gobierno en Madrid informó de la no celebración de esta concentración debido a que no se han cumplido "los plazos de comunicación establecidos en la L.O. 9/1983". De igual forma, las asociaciones que han apoyado la manifestación ya advirtieron de que pese a la negativa de la Delegación acudirían a las 20.00 horas al lugar de la convocatoria, como ha hecho el líder de NNGG del PP, Ignacio Dancausa. Precisamente, este martes la proposición de ley de amnistía que perseguía perdonar una década del 'procés' ha naufragado en el Congreso por las exigencias de Junts, que reclamaba el blindaje total frente a las acusaciones de terrorismo y el perdón de los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional. Su inclusión habría impedido seguir adelante al juez del 'caso Voloh', que insiste en la conexión del independentismo catalán con Rusia. El texto será devuelto a la Comisión de Justicia del Congreso, donde tendrán la posibilidad de negociar nuevos cambios y elevar al hemiciclo un nuevo documento.