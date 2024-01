De Andrés (PP) cree que el PSOE no gobernará con Bildu para evitar que PNV ponga en peligro su mayoría en el Congreso

30/01/2024 El presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés Guerra (i) y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), se saludan durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 30 de enero de 2024, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha pronosticado que el PSOE no gobernará con EH Bildu en Euskadi, "no por razones éticas", sino por no perder de "su órbita" al PNV, ya que ello pondría en peligro al Gobierno central y a la mayoría parlamentaria que los socialistas tienen con sus socios en el Congreso. Así lo ha afirmado el dirigente 'popular' en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum (NEF), en el que ha recalcado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tuviera la habilidad de irse con Bildu", dejaría al PNV fuera de su área de influencia. Esta estrategia supondría "un peligro" en la Cámara Baja, donde los socialistas necesitan el apoyo de los de Andoni Ortuzar. "Tengo la absoluta convicción (de que el PSOE) no se va a ir con Bildu, no por razones éticas o morales, es por cuota de poder", ha continuado explicando De Andrés, que ha indicado que en el País Vasco las dos fuerzas nacionalistas están "disputándose la simpatía del PSOE", algo "muy importante para Sánchez" porque le conviene tener a dos partidos "apoyándole a piñón fijo en el Congreso". Para el presidente del PP vasco, el PSOE corre menos riesgo si deja a Bildu fuera de su influencia, porque los abertzales "no van a pactar" ni va a coincidir nunca con el PP en el Congreso. Mientras, el PNV "garantiza sus votos" en el Parlamento y Bildu puede negociar "otras cosas" con el Gobierno como la administración de las prisiones, las diputaciones o ayuntamientos como el de Pamplona. EL PP NUNCA HA SIDO SOCIO DE PNV De Andrés ha desmentido que el PP haya sido un socio habitual del PNV, una "creencia" que no cree que sea "ajustada realidad", porque en su opinión los de Ortuzar "han estado siempre con el PSOE" y son "socios permamentes" excepto en las dos ocasiones que pactaron con los expresidentes 'populares' José María Aznar y Mariano Rajoy. "Desde el año 1986 ha gobernado permanentemente con el PSOE en el País Vasco, excepto el periodo en el que hicimos lehendakari a Patxi López. También en las diputaciones y en los ayuntamientos. Nosotros nunca hemos sido un socio del PNV", ha continuado, lamentando que "la realidad" es que ambos partidos "son socios permamentes". Los apoyos del PNV al PP "han sido puntuales" en el Gobierno de España, pero fueron solo en ocasiones donde "se daba la circunstancia de que el PSOE no presentaba candidato". "Cuando el PSOE ha presentado candidato siempre ha escogido el PSOE", ha añadido, recordando que cuando los socialistas presentaron la moción de censura los nacionalistas vascos se fueron incluso sin haber terminado de cumplir el pacto presupuestario. "El PNV siempre ha sido del PSOE y lo sigue siendo hoy y creo que lo seguirá siendo durante mucho tiempo hasta que la sociedad vasca le haga ver que esos pactos no son buenos para los vascos", ha zanjado. LA "SIMPATÍA" HACIA LOS ETARRAS "NO ES NORMAL" De Andrés ha lamentado que tanto PSOE como PNV se hayan "encharcado" en el "suelo ético" de Bildu después de haber suscrito pactos con la formación abertzale, mientras que ha señalado que en el País Vasco "sigue habiendo" mucha gente que cree que "si lo que hizo ETA estuvo mal, fue porque no le salió bien". "Lo vemos constantemente, entre otras cosas, con el tema de los presos. Porque, desde luego, la simpatía que hay hacia criminales y asesinos múltiples no es normal", ha proseguido el presidente de los 'populares' en Euskadi, que ha criticado que en el entorno de Bildu "sigue habiendo un culto" por personas encarceladas que cometieron crímenes que "ellos no consideran muy graves". En concreto, ha subrayado que los abertzales "quieren hacer creer" que los presos de ETA "están en una situación de desventaja" con relación a otros presos, cuando, según De Andrés, "es más bien todo lo contrario" porque tienen privilegios como comunicaciones directas con el Gobierno. Para el presidente del PP regional, el culto y el apoyo que se dá en Euskadi a los presos etarras realmente les crea "un problema", porque "dificultan su posible reinserción". "Si tú estás alentando y exigiendo que sigan apoyando y sigan convencidos de la bondad de lo que hicieron, les estás dificultando mucho el que puedan reinsertarse y reconocer el daño causado", ha zanjado. LE PREOCUPA EL NUEVO NOMBRAMIENTO DEL PNV De Andrés ha afirmado que el actual lehendakari, Iñigo Urkullu, no se presenta de nuevo a las elecciones en Euskadi porque "no tiene liderazgo" dentro del PNV, mientras que ha compartido su preocupación porque con el nuevo candidato, Imanol Pradales, suponga "un cambio político" en el País Vasco como cuando se sustituyó a José Antonio Ardanza por Juan José Ibarretxe. "A mí sí me da cierta preocupación, porque ya pasó con Ardanza cuando pusieron a Ibarretxe y fue un cambio político en la línea que venía siguiendo el PNV", ha expresado el dirigente del PP, que ha afirmado que conoce "las consecuencias que aquel cambio" para el País Vasco.