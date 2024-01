CS, después de que la amnistía no haya sido aprobada: "Un paso más cerca de descarrilar esta aberración"

01/12/2023 El diputado al Parlamento Europeo por el partido Renew Europe Adrián Vázquez durante el debate 'La España posible: Estado de Derecho y reformas: pilares fundamentales para seguir construyendo', en el Espacio Zenit, a 1 de diciembre de 2023, en Madrid (España). Durante el encuentro, participan diversos ponentes con una trayectoria política y profesional reconocida que abordan los retos a los que se ha sometido el Estado de Derecho. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

El secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha valorado este martes que la votación de la Ley de Amnistía, que no ha sido aprobada en el Congreso, acerca la posibilidad de "descarrilar" la medida de gracia para los implicados en el 'procés', que ha tachado de "aberración". La proposición de ley de la amnistía no ha sido aprobada en el Pleno del Congreso al descolgarse Junts, que ve insuficiente el texto inicialmente acordado con el PSOE porque no incluye el paquete de enmiendas parciales con las que los independentistas pretendían que se perdonaran todos los delitos de terrorismo, sin excepciones, y los delitos de traición, contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional. El texto se remitirá de nuevo a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja para reabrir la negociación y presentar otro texto en el hemiciclo en el plazo de un mes. Tras la votación, el también líder 'naranja' en Bruselas ha celebrado el resultado, que ha achacado a que "la presión funciona". "El PSOE sabe que tiene la lupa de Europa puesta sobre su infame ley y no ha podido seguir cediendo ante sus socios", ha señalado en un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter). Por ello, cree que "hoy se está un paso más cerca de descarrilar esta aberración", y ha advertido: "que nadie tenga ninguna duda, no vamos a parar hasta lograrlo".