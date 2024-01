Consejero valenciano de Vox sobre el fondo de nivelación: "Espero que el Gobierno central reaccione y lo conceda"

09/01/2024 Varios billetes, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). Durante el 2023, el 65% de la población hizo uso del efectivo para el pago principal de compras en comercios físicos en España, según revela una de las principales conclusiones del 'Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo' de 2023, elaborado por el Banco de España. El estudio detalla que su demanda está condicionada por varios factores: la disponibilidad de medios de pago alternativos, las preferencias de uso, la facilidad de acceso y el grado de aceptación. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca y miembro de Vox, José Luis Aguirre, ha asegurado este martes que si el Gobierno valenciano pide el fondo de nivelación que necesita la Comunitat Valenciana para poder converger en financiación autonómica con la media de las autonomías hasta la aprobación del nuevo modelo, espera que el Gobierno central "reaccione adecuadamente y lo conceda". Aguirre, que ha recalcado que lo que "está claro es que lo no podemos hacer es dejarnos avasallar por determinadas comunidades, se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntado por si está de acuerdo con que desde el Gobierno valenciano, conformado por PP y Vox,y desde instituciones como Les Corts se impulse la petición de ese fondo de nivelación. El responsable autonómico, que ha comparecido junto a la portavoz del gobierno valenciano y consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, ha recalcado al respecto: "Si el gobierno decide nivelación lo que espero es que el Gobierno central reaccione adecuadamente y lo conceda", ha expesto. Por su parte, Ruth Merino, ha señalado que está con "muchas ganas" de que mañana se reúna la comisión mixta Consell-Corts para conocer "los datos actualizados" del comité de expertos sobre la cifra a la que asciende el fondo de nivelación que necesita la Comunitat y ha mostrado su confianza en que haya "consenso en este tema" para poder estar todos "juntos" en esta reivindicación "justa". Del mismo modo, ha reiterado la exigencia al Gobierno de España de que en los presupuestos del 2024 se incluya ya ese fondo transitorio que "nos equipare al menos a la media en cuanto a recursos financieros que luego puedan servir para darle a los valencianos los servicios que se merecen". "JUSTICIA Y EQUIDAD" "El consenso de la sociedad civil lo tenemos, por eso está la Plataforma por una Financiación Justa, que paralelamente a esta comisión mixta y a la labor del Gobierno buscamos lo mismo, que es la justicia y la equidad de los valencianos respecto al resto de ciudadanos de este país y me parece que es algo muy evidente", ha subrayado. En ese sentido, ha lamentado que la reforma del sistema de financiación "por desgracia, parece que está lejos" porque la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, "no está haciendo su trabajo y además nos miente respecto a este tema". "Lo que no puede ser es que, después de diez años de un sistema caducado, sigamos con un déficit en financiación anual que supera, por mucho, estoy segura, los mil millones porque eso luego se traduce en mejores servicios para los valencianos y al mismo tiempo en una reducción del déficit y de la deuda y de los intereses", ha remarcado. Por ello, ha insistido en que "consecuentemente" el Consell pedirá "lo que es justo y me parece difícilmente defendible que no se quiera conceder ese fondo transitorio para igualar simplemente a los valencianos a la media en financiación". "Me parece que es sencillo, aquí no hay que poner de acuerdo a nadie, es una decisión unilateral del Gobierno que decida, ante esta situación denunciada de forma objetiva por muchos técnicos y muchas organizaciones, hacer lo posible para acabar con esta injusticia", ha apostillado.