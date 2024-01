Carrizosa (CS) pide al PSOE no dejarse "arrastrar por el chantaje" de Junts en el Congreso

30/01/2024 El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, en una rueda de prensa ESPAÑA EUROPA CATALUÑA POLÍTICA

El presidente de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizos, ha pedido al PSOE "que no se deje arrastrar por el chantaje de Junts en el Congreso y que no dé lugar" a sus enmiendas a la amnistía. "Pretenden una atroz impunidad sobre hechos gravísimos que pudieran ser clasificados por los jueces, que son quienes lo han de decir, de terrorismo o de traición", ha sostenido este martes en una rueda de prensa en el Parlament. Así se ha expresado sobre la ley de amnistía el mismo día que se votará en el Congreso, y que ha señalado que constituye "el episodio más vergonzoso" vivido en democracia. "Se alega que es para mejorar la convivencia en Cataluña y eso no es verdad, es una falsedad", ha criticado Carrizosa, que ha afirmado que la ley perjudica la convivencia en Cataluña, a su juicio. "SUPUESTAS INJERENCIAS" "El PSOE y el PSC están clamando contra las supuestas injerencias del Poder Judicial en la política y parece que las injerencias de Putin en la política española no les molestan", ha asegurado en referencia a la presunta trama rusa del 'procés' que se investiga como parte del caso 'Voloh'. En este sentido, Carrizosa ha acusado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de reunirse "con los servicios secretos de Putin para desestabilizar España, para desestabilizar económicamente Europa mediante las criptomonedas y para dar apoyo militar a una secesión ilegal producida en Europa con 10.000 soldados". El grupo de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha pedido un debate específico en Estrasburgo sobre "estas injerencias" y ha enviado una carta al alto representante de la UE, Josep Borrell, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, sobre las investigaciones de los jueces españoles.