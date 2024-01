Asens afirma que Junts se plantea tumbar la Ley de Amnistía y propone aprobarla ahora y hacer luego otra reforma

10/10/2023 El exdiputado de En Comú Podem Jaume Asens interviene durante el acto de Sumar-Comuns para presentar su dictamen jurídico sobre la amnistía, en el Ateneo de Barcelona, a 10 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Bajo el lema 'Amnistía. Una oportunidad para avanzar', Sumar presenta hoy el dictamen de la veintena de juristas a los que encargó en agosto que argumentaran el encaje constitucional de una eventual amnistía a los independentistas catalanes. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press

El exdiputado de los comunes en el Congreso y negociador de Sumar con los independentistas catalanes, Jaume Asens, ha afirmado que Junts se plantea tumbar la Ley de Amnistía en el Pleno de la Cámara Baja de este martes, por lo que ha pedido "responsabilidad" y ha propuesto que se apruebe ahora y después reformarla "si los jueces la sabotean". En una entrevista de este martes en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press, ha instado al partido del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al PSOE a que "se esfuercen para llegar a un acuerdo porque sería una imagen desastrosa" que no saliera adelante después de más de seis meses negociando. Por ello, ha propuesto aprobar el texto de la amnistía que, según él, tienen acordado en un 99%, y más adelante "hacer una nueva reforma de la ley si los jueces en su aplicación la sabotean". Ha aseverado que las enmiendas vivas de ERC y Junts a la amnistía pretenden ampliar su alcance, un objetivo compartido por los comunes que conlleva el "riesgo" de debilitar la ley y que Europa o el Tribunal Constitucional la tumbe, por lo que ha abogado por encontrar el equilibrio en el que encontrar el acuerdo. "Políticamente, sería una derrota que no nos podemos permitir", ha sostenido el exdirigente de los comunes, si bien ha defendido que Junts está defendiendo sus intereses, aunque ha recalcado que sería un error que no apoyasen la amnistía este martes, textualmente. GARCÍA CASTELLÓN Al preguntársele por que haya personas que puedan ir a prisión antes de que entre en vigor la amnistía, ha dicho que lo ve un "miedo razonable" y ha avisado de que en la investigación del juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón puede pasar, en sus palabras, cualquier cosa. "Cualquier día de éstos, el juez Castellón, que no sabía quién era M. Rajoy, descubre que M. Rajoy es un seudónimo de Carles Puigdemont", ha ironizado Asens, que ha acusado a García Castellón de hacer resoluciones directamente prevaricadoras. Asimismo, preguntado por el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha criticado que intente suplantar al legislador "haciendo malabares, intentando esquivar la aplicación" de la ley tras prorrogar la instrucción sobre la presunta trama rusa del 'procés', un relato que a su juicio ha comprado el PP. PODEMOS Respecto a Podemos, el exdiputado de los comunes ha dicho que ya no reconoce al partido, ya que ha perdido el espíritu "transversal" que vivía del 15M, una identidad que ve mucho más representada en Sumar. "Veo un Podemos mucho más cerrado, menos abierto, menos poroso, menos transversal, más sectario", ha opinado.