Un hombre niega en la Audiencia haber abusado sexualmente de la hija de unos amigos en Mallorca

Un hombre ha negado en la Audiencia Provincial de Baleares haber abusado sexualmente de la hija de unos amigos, menor de edad, aprovechando una noche en la que él y su mujer se quedaron a dormir en la vivienda de la familia, en Marratxí (Mallorca). La Fiscalía pide para él una condena de cuatro años de cárcel. El incidente tuvo lugar el 31 de enero de 2022, cuando el procesado y su pareja fueron a cenar a casa de los padres de víctima, que tenía 12 años en aquel momento. Según el hombre, habían tomado algunas cervezas y licores y se hizo tarde, por lo que aceptaron quedarse a dormir en un sofá del salón. En el interrogatorio, el hombre ha admitido que entró en la habitación de la menor, pero asegura que fue por error cuando estaba buscando el baño, que estaba en la puerta contigua. "Enseguida me di cuenta de que no era el baño, y la niña me dijo que la puerta era la otra, dije gracias y fui al baño", ha contado. Después de esto asegura que regresó al sofá del salón con su mujer. La menor, por su parte, ha mantenido que cuando todos dormían, el varón entró en su habitación y se metió en su cama. Allí, presuntamente la sujetó y sometió a tocamientos por encima de la ropa. "Le pedí que parara y empezó a decir que no pasaba nada, que mis padres estaban dormidos y no se iban a enterar, como intentando persuadirme", ha contado la víctima ante el Tribunal. La menor ha expresado que el hombre la sujetaba con algo de fuerza y no podía soltarse, hasta que en un momento dado él paró y se sentó en un lado de la cama. "Entonces yo abrí la puerta para que se fuera. Después recuerdo meterme en la cama y llorar", ha relatado. Al cabo de aproximadamente una hora, la niña fue a la cama de sus padres y contó lo que había ocurrido. Su madre ha explicado que su hija llegó muy nerviosa preguntando si podía dormir con ellos, y la madre notó que "se aguantaba el llanto". Directamente le preguntó si el hombre había entrado en su habitación: "Por instinto de madre te das cuenta de que no se trata sólo de una pesadilla". Entonces, los padres de la víctima confrontaron al acusado y éste negó haber abusado de la menor. "Decía que estábamos locos", han expresado los progenitores de la víctima. Le echaron y llamaron a la Guardia Civil. "Le dije que saliera antes de que ocurriera alguna desgracia", ha recordado el padre. Mientras, la esposa del acusado ha defendido a su cónyuge apoyando su versión. Por su parte, la psicóloga de la Unidad de Valoración de Abuso Sexual Infantil (Uvasi) que se entrevistó con la menor se ha ratificado en su conclusión de que su testimonio reúne los criterios de credibilidad. Además de la pena de cárcel, el fiscal solicita para el acusado una orden de alejamiento en favor de la víctima por cinco años, y una indemnización de 2.000 euros por daños morales. El procesado ha consignado esa cantidad en la Audiencia, por lo que su abogado pide que, en caso de que resulte condenado, se aprecie una atenuante de reparación del daño. La Fiscalía y la acusación particular han mantenido su petición de condena, y la defensa reclama la absolución. El juicio ha quedado visto para sentencia.