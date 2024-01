Sumar, Podemos e IU son partidarios de que el Gobierno eleve la financiación a la UNRWA

29/01/2024 El diputado del PP Carlos Floriano (i) y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (d), durante la Comisión de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en el Congreso de los Diputados, a 29 de enero de 2024, en Madrid (España). Durante la comisión, ha informado sobre las líneas generales de la política de su departamento, entre otros asuntos. POLITICA Carlos Luján - Europa Press

Sumar, Podemos e IU se han mostrado partidarios de que España eleve la financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), después de que el Gobierno haya decidido mantenerla después de que varios países hayan retirado su apoyo económico. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha celebrado la posición del Ejecutivo avanzada por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de mantener su apoyo a la UNRWA y ha remarcado que su espacio es favorable sin ninguna duda a aumentarla si se puede. "De ninguna de las maneras se puede cortar los fondos a la UNRWA", ha insistido Urtasun después de que el organismo se haya visto en el ojo del huracán tras informaciones relativas a que varios trabajadores presuntamente participaron en el ataque de Hamás contra Israel. El también ministro de Cultura ha destacado que este organismo atiende a miles de personas y que recortar la financiación revertiría en el "sufrimiento" de una parte importante de los refugiados palestinos. Respecto al Mar Rojo, ha desgranado que la postura de Sumar es clara y consideran que España "no debe participar en esta misión" militar impulsada por Estados Unidos y todo el esfuerzo en el plano internacional debe dirigirse a lograr un alto el fuego en Gaza". También ha opinado que la resolución de la Corte Internacional de Justicia de medidas cuatelares ante Israel, tras la denuncia de Sudáfrica, es una "buena decisión y un toque de atención para el conjunto de Europa". PODEMOS: ES UNA VERGÜENZA QUITAR LA FINANCIACIÓN A LA AGENCIA Por otro lado, la coportavoz de Podemos, Isa Serra, se ha preguntado hasta cuándo va a permitir que Israel prepetre un "genocidio" en Gaza y ha censurado que varios gobiernos, como Estados Unidos, Italia o Canadá, entre otros, tomen una "acción vergonzosa" como es retirar la financiación a este organismo, que manda un mensaje de apoyo a Israel frente al pueblo palestino. En rueda de prensa, Serra, ha desgranado que la UNRWA tiene una función "fundamental" para el sostenimiento de los palestinos y exige que España debe mandar un mensaje claro de apoyo, no solo manteniendo sus fondos sino elevándolos. "Se necesitan hechos y no palabras", ha insistido la dirigente de la formación morada, para volver a demandar que España rompa relaciones diplomáticas con Israel y realice un embargo a la compraventa de armas con ese país. IU, EN LA MISMA LÍNEA La dirigente de la dirección federal de IU, Amanda Meyer, ha denunciado que en Gaza se acomete un "genocidio televisado" sin que la comunidad internacional "haga nada por evitarlo". Por tanto, ha considerado que es fundamental que el Gobierno aumente la financiación a agencias como la UNRWA, que realiza una labor esencual para la supervivencia de los refugiados palestinos. "Es una barbaridad que se termine con la financiación (por parte de otros países) a un organismo que tiene a 30.000 trabajadores dejándose la piel para que que 2,3 millones de palestinos sin ningún tipo de ayuda puedan tener el mínimo indispensable para la supervivencia o para que 6 millones de personas refugiadas en Palestina puedan acceder a un sistema de salud", ha apostillado.