Rueda, convencido de que Vox no obtendrá escaño, pide concentrar el voto en el PP para que no vaya a la izquierda

29/01/2024 El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, interviene durante un desayuno informativo organizado por 'La Razón', a 29 de enero de 2024, en Madrid (España).

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a la reelección, Alfonso Rueda, se ha mostrado "convencido" de que Vox no obtendrá representación en las elecciones del próximo 18 de febrero, por lo que ha apelado a concentrar el voto en su candidatura: "Los votos que vayan a Vox serán muy celebrados por la izquierda en Galicia". Así lo ha dicho Rueda durante su intervención en un desayuno informativo de La Razón, donde ha recalcado su convencimiento de que Vox no obtendrá escaño en Galicia, alegando las sensaciones que tiene y los sondeos que manejan. "Vox no va a tener representación y por lo tanto si hay que hacer una llamada al voto útil creo que esto es el ejemplo perfecto de que los votos de Vox serán muy celebrados, los que tenga, serán muy celebrados por la izquierda en Galicia", ha defendido Rueda. HILO ARGUMENTAL DE SU CAMPAÑA Asimismo, Rueda se ha pronunciado sobre el hilo argumental de su campaña par estas elecciones, reconociendo que el votante potencial del PP sabe lo que se "juegan" en estos comicios, aunque cree que existe una "movilización alta". "O PP o multipartito de izquierdas", ha insistido Rueda, que ha apostado por afrontar la campaña desde un "perfil alto" que venda la gestión de la Xunta de estos años: "La seguiremos explicando, creo que es algo bueno". Y sobre la derivada nacional, Rueda ha señalado que la oposición está hablando del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cargando en este punto contra el PSdeG, "el PSOE más servil de España", mientras que ha advertido que el BNG intentará extrapolar a Galicia el independentismo de Bildu y ERC. PROPUESTAS DE CONCILIACIÓN Rueda ha centrado su intervención en este desayuno informativo en poner en valor la gestión de la Xunta desde que está al frente, haciendo especial énfasis en las medidas de conciliación que ha llevado a cabo el Gobierno gallego. En este contexto, ha explicado que en los Presupuestos regionales de este 2024 están previstos hasta ocho millones para actividades extraescolares que complementen y permitan "un margen de conciliación importante". Asimismo, ha apostado por la flexibilidad en la jornada laboral para seguir potenciando esa concilicación "de la buena": "Creo que no hay que tener miedo a estas cosas, hay que hacerlas con 'sentidiño', pero la flexibilidad es una via de conciliación que debemos seguir explorando".