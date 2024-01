PSIB achaca a Prohens la "crisis institucional sin precedentes": "Esto es lo que pasa cuando no quieres gobernar"

29/01/2024 El portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, en declaraciones a los medios. ISLAS BALEARES ESPAÑA EUROPA POLÍTICA PALMA DE MALLORCA

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha tildado de "crisis institucional sin precedentes" la situación política en Baleares tras la decisión del Grupo Parlamentario Vox de expulsar a la presidenta del partido, Patricia De las Heras, y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, responsabilizando el socialista de este contexto a la presidenta del Govern, Marga Prohens. "Esto es lo que pasa cuando no quieres gobernar", ha dicho el portavoz este lunes en rueda de prensa, opinando que "Baleares no merece el comportamiento que tiene la presidenta Prohens". En esta línea, ha mencionado, primero, la situación en Formentera, "con un presidente que no se sabe donde está"; posteriormente ha hecho referencia a Menorca, "una isla donde no hay presupuestos ni gobierno", y finalmente a la situación general de las Islas, "donde hoy no hay presidente del Parlament", quien cesará formalmente el miércoles. "Es Prohens quien tiene que ponerse al frente de las instituciones. Esto es lo que pasa cuando no quieres gobernar, tiene un problema importante democrático de ponerse al frente", ha insistido Negueruela, quien ha cuestionado quién es ahora el socio de Prohens. Durante su intervención, Negueruela ha reiterado la "crisis institucional sin precedentes", donde "un grupo cesa a la presidenta de su partido y ahora se tienen que recomponer", y ha interpretado que esto choca con las Jornadas Parlamentarias que el Partido Socialista ofrece este lunes presididas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol. "Un Congreso de los Diputados que da soluciones a la ciudadanía y, en cambio, vemos cómo en Baleares es todo lo contrario y ahora hay una crisis institucional muy grave cuyas dudas jurídicas se irán resolviendo", ha manifestado. Así, ha resaltado que el PSOE está "en los problemas reales de la ciudadanía" y ha interpretado que "es Prohens quien tiene que ponerse al frente de las instituciones y de su partido". "La última imagen que tengo de los presupuestos es a Costa abrazando a su grupo, luego a los de Vox, después al tránsfuga de Vox y después al presidente de Formentera, que no tenemos clara su situación", ha insistido Negueruela, preguntándose "a cuántos tránsfugas tienen que abrazar ahora para mantener la situación en las Islas". En esta línea, ha cuestionado quién es ahora el socio del Govern y ha pedido, al respecto, una respuesta "clara" a la presidenta del Ejecutivo autonómico, porque "esto no es serio" "¿Con quién tiene firmados los acuerdos de gobierno, con Vox o con el grupo parlamentario de Vox que ahora no se sabe si son de Vox?", ha finalizado el socialista. Cabe recordar que este lunes el Grupo Parlamentario Vox ha registrado la petición de expulsión del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y de la presidenta de Vox Baleares, Patricia de las Heras. Esta petición se ha llevado a cabo después de que, la pasada semana, De las Heras reclamara, a través de una nota de prensa, el fin de la inmersión lingüística, criticando que se mantuviera activa seis meses después de las elecciones y con el proyecto estrella de la Oficina Lingüística aparcado. Posteriormente, como reacción a estas expulsiones del grupo parlamentario Vox, la dirección nacional del partido ha expresado su respaldo a los dos dirigentes apartados y ha anunciado que propondrá la expulsión de los otros cinco diputados autonómicos que han intentado echarlos "unilateralmente".