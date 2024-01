Ortuzar afirma que EH Bildu "necesita blanquearse" y "aparentar que es Caperucita cuando ha sido siempre el lobo"

01/01/1980 El presidente del EBB de EAJ-PNV, Andoni Ortuzar, interviene durante el acto de precampaña vasca del PNV, a 27 de enero de 2024, en Durango, Vizcaya, País Vasco (España). La Asamblea Nacional del PNV ha dado a conocer las candidaturas jeltzales a las Elecciones Vascas, además de oficializar el relevo de Imanol Pradales, que hoy es proclamado como candidato a lehendakari por la Asamblea Nacional de la formación. POLITICA H.Bilbao - Europa Press

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que EH Bildu "ahora necesita blanquearse" y "aparentar que es Caperucita cuando ha sido siempre el lobo" y ha añadido que su propuesta para gobernar en coalición con el PNV es "tan poco creíble" que no la ha vuelto a plantear. En una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, Ortuzar se ha referido a los planteamientos realizados por EH Bildu, cuyo candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, puso sobre la mesa la posibilidad de que ambos partidos gobernaran en coalición. Ortuzar ha indicado que era "tan poco creíble" esa oferta realizada para gobernar en coalición con el PNV que "ni la han vuelto a plantear". "Si tú le estás diciendo a la gente todos los días que quieres llegar a Ajuria Enea para hacer justo lo contrario que el PNV, porque todo lo que hace el PNV está mal, cómo luego ya le ofreces un pacto", ha añadido. El líder del PNV cree que EH Bildu "ahora necesita blanquearse" y necesita "aparentar que es Caperucita cuando ha sido siempre el lobo". Ortuzar ha manifestado que su partido aspira "a mantener la estabilidad, el empleo y las políticas públicas de calidad" y cree que "eso el Gobierno actual lo ha ido manteniendo". En este sentido, ha afirmado que su fórmula de Gobierno con el PSE-EE está "dando buenos resultados". "Acabamos hace seis meses de cerrar un acuerdo para el mapa municipal y local de Euskadi de la mano del PSE-EE", ha añadido. ENEKO ANDUEZA Ante las palabras del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, que ha asegurado en una entrevista que PNV y EH Bildu quieren llevar a Euskadi a un "procés vasco", Ortuzar ha manifestado que esta precampaña se les "está haciendo larga a todos los partidos, pero a unos más que otros". Ha añadido que ve a Eneko Andueza "intentando todos los fines de semana sacar un titular" y cree que el de hoy "no es muy afortunado ni muy justo". "Nosotros acabamos de firmar con Pedro Sánchez un acuerdo que supongo que le afecta también y al que se sumará el PSE-EE de Euskadi, un acuerdo que dice que tenemos que cerrar el actual Estatuto y después, inmediatamente después, alumbrar un acuerdo para un nuevo estatus de autogobierno para Euskadi sobre la base de unos conceptos que están bien recogidos en el acuerdo", ha recordado. Por lo tanto, ha pedido a Eneko Andueza "un poquito más de prudencia a la hora de hablar" porque "estas palabras luego se las recordará alguien seguro", aunque ha dicho que no será él. "Alguien se las recordará seguro cuando dentro de año y medio estemos empezando a negociar, primero entre partidos vascos, y luego con el Gobierno de Madrid un nuevo estatus de autogobierno para Euskadi de la manera que hemos hecho siempre y que hemos defendido siempre, de manera pactada, dialogada y con respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco y acordado y pactado con la administración central", ha agregado. ELECCIONES En relación a la fecha de las elecciones autonómicas vascas, ha indicado que el acto de ayer, en el que fue proclamado Imanol Pradales como candidato del PNV a lehendakari, viene marcado no por los comicios sino por su proceso electoral interno y tocaba "este fin de semana" la proclamación de candidaturas. Ortuzar ha asegurado que las elecciones las va a convocar el lehendakari y ha añadido que "todavía hay sobre la mesa cosas interesantes, muy importantes en Euskadi que solucionar", además de las que están en negociaciones en Madrid en relación a las transferencias. Según ha apuntado, estos dos temas "van a ser críticos" a la hora de que el lehendakari "fije su criterio" y ha añadido que, por lo que han hablado con Urkullu "quiere agotar la legislatura desde el punto de vista legislativo y aprobar cuatro proyectos de ley que están en tramitación en el Parlamento". "Y también estamos muy pendientes y poniendo toda la carne en el asador para que las tres transferencias que en el acuerdo PSOE-PNV fijamos como prioridades para hacer antes de marzo", ha añadido. Por lo tanto, cree que, "si esas dos cosas van bien", el lehendakari "ya tomará la decisión de poner la fecha electoral cuando él convenga". Por último, sobre si cree que Pedro Sánchez podrá terminar la legislatura, ha asegurado que eso "va a estar más que nada en su mano" porque "él tiene que encontrar la manera de que unos y otros" estén "a gusto". "Yo creo que, si saca los presupuestos ahora en los próximos meses y la dinámica de negociación con el resto de partidos es abierta, dos añitos por lo menos tiene ya despejados por delante el presidente Sánchez", ha concluido.