Le Senne seguirá presidiendo al Parlament hasta que la Mesa admita y tramite su expulsión de Vox y la de De las Heras

El todavía presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, seguirá en el cargo hasta que la reunión de la Mesa, presidida por él mismo, admita los escritos de Vox que piden su expulsión y la de la líder de la formación en Baleares, Patricia de las Heras, del grupo parlamentario. Este miércoles a las 10.30 horas hay prevista una reunión de la Mesa, aunque fuentes parlamentarias han explicado que podría adelantarse. En todo caso, se dará la circunstancia de que será el propio Le Senne quien presida la reunión de Mesa que tiene que tramitar su expulsión y su paso, junto a De las Heras, a la condición de no adscrito. Fuera del grupo parlamentario y como diputado no adscrito, Le Senne no puede seguir presidiendo la Cámara autonómica por lo que el pleno tendrá que votar una nueva presidencia. Esta renovación podría tener lugar el próximo 6 de febrero, cuando está prevista la primera sesión plenaria del nuevo periodo de sesiones. Cabe recordar que, según el reglamento de la Cámara, en la elección del presidente o presidenta, es elegida la persona que obtenga el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara en primera votación. Si no, en una segunda votación obtiene la presidencia quien acumula más votos.