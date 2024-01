La presidenta de Vox Baleares expulsada pide que los diputados que entraron por ambiciones personales devuelvan el acta

14/11/2023 La diputada de VOX Patricia de las Heras durante un pleno en el Parlament balear, a 14 de noviembre de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). Los consellers del Govern empiezan a comparecer a partir de hoy para explicar las partidas presupuestarias con las que contarán cada uno de sus departamentos según el Proyecto de Ley de presupuestos para 2024, cuya cantidad asciende a 7.320,7 millones de euros, con un incremento del 2,6% respecto a los anteriores, y con una previsión de gasto social superior a los 4.000 millones de euros. Los primeros presupuestos de la legislatura del PP contienen incrementos especialmente en Educación, Salud y Educación. El gasto en estas tres áreas superará los 4.000 millones de euros. POLITICA Tomàs Moyà - Europa Press

La presidenta de Vox en Baleares, Patricia de las Heras, que ha sido expulsada del Grupo Parlamentario regional, ha pedido este lunes que los diputados que entraron en Vox "por ambiciones personales" devuelvan el acta. En mensajes en redes sociales recogidos por Europa Press, la dirigente de Vox ha respondido de este modo a varias muestras de apoyo que ha recibido después de conocerse este lunes que la portavoz del partido en el Parlament, Idoia Ribas, y otros cuatro parlamentarios han solicitado su expulsión del grupo y la del todavía presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne. Según ha afirmado, los diputados que han pedido su salida del grupo "ya no representan a los votantes ni principios de Vox". "Gabriel y yo seguiremos representando a los votantes que confiaron en Vox" y "los que se mueven por ambiciones personales no tienen cabida en este gran proyecto", añade en otros mensajes. Este mismo lunes, la dirección nacional de Vox ha expresado su respaldo a De las Heras y Le Senne y ha anunciado que propondrá la expulsión de los otros cinco diputados autonómicos que les han echado "unilateralmente". Así lo ha zanjado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, al ser preguntado por la crisis abierta en la organización balear. Según ha explicado, los dos dirigentes apartados cuentan con todo el apoyo de la dirección nacional de Vox, mientras que los cinco que comunicaron la expulsión del Parlament han actuado "de manera unilateral" y sin informar a Madrid, por lo que el 'número dos' del partido propondrá su expulsión. Cabe recordar que De las Heras y Le Senne formaron parte de la delegación balear que participó en la Asamblea General Extraordinaria, junto a otros miembros del partido como Fulgencio Coll, Toni Gili, Pedro Bestard, y de compañeros de partido como el conseller David Gil y la concejal en Felanitx María Vidal. Con la expulsión de de las Heras y de Le Senne, Vox quedará en el Parlament con cinco diputados, tras la salida de Cardona como disputado no adscrito a finales de octubre de 2023, tras la crisis abierta a raíz de la aprobación del techo de gasto. La pasada semana, la presidenta Patricia de las Heras reclamó, a través de una nota de prensa, el fin de la inmersión lingüística, criticando que se mantuviera activa seis meses de las elecciones y con el proyecto estrella de la Oficina Lingüística aparcado.