Junts seguirá negociando este martes las enmiendas vivas a la amnistía: "Por ahora no hay acuerdo"

El presidente del PP y candidato al Gobierno se sometió ayer, 26 de septiembre, a la primera sesión de su debate de investidura en el Congreso, que duró siete horas y media y fue el primero en el que se escuchan discursos en lenguas cooficiales con el uso de pinganillos para recibir la traducción simultánea.

Junts prevé continuar este martes con la negociación de las enmiendas que mantienen vivas a la ley de amnistía, según han explicado fuentes de la formación a Europa Press, que han asegurado que "por ahora no hay acuerdo". El pleno del Congreso debatirá y votará el mismo martes por la tarde la proposición de ley de amnistía que el PSOE registró en solitario tras pactarlo con Junts y ERC. La Comisión de Justicia aprobó modificaciones pactadas y el texto salió adelante con el voto de las tres formaciones, aunque Junts cree que habría que eliminar por completo la excepción de los delitos de terrorismo, un punto que los socialistas aseguran que no quieren cambiar. La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha afirmado este lunes que "no hay sobre la mesa ningún cambio en la posición del PSOE sobre la votación" de enmiendas que salió de la Comisión de Justicia del Congreso. Sin embargo, se ha negado a dar por definitivo ese texto, porque "lo que sí hay es tiempo y evidentemente en los partidos todos siguen hablando hasta que se celebre la votación".