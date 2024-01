Junts avala expulsar a Cristina Casol del grupo parlamentario tras su denuncia de presunto acoso

29/01/2024 La diputada de Junts en el Parlament Cristina Casol a su llegada a la ejecutiva del partido CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA

La dirección de Junts ha avalado expulsar a la diputada en el Parlament Cristina Casol del grupo parlamentario tras su denuncia de presunto acoso por razón de género, y ahora será el grupo parlamentario quién deberá ejecutar esta decisión. La resolución se ha tomado este lunes en una tensa reunión de la ejecutiva del partido, que ha empezado a las 10 horas y a la que Casol ha llegado sola 20 minutos más tarde. En la ejecutiva se ha llevado a votación la posibilidad de expulsarla y, de forma "mayoritaria" --sólo 8 votos en contra de los 23 miembros del órgano-- ha ganado los que defendían esta opción, según han precisado fuentes conocedoras a Europa Press. Esta decisión se ha tomado después que Casol denunciara al grupo de Junts por presunto acoso ante la Oficina de Igualdad del Parlament por presunto acoso, que delegó la investigación en una empresa externa. El informe de esta empresa externa concluyó que no había hechos probados --literalmente-- en la denuncia por acoso de Casol, pero sí describía un ambiente de tensión y trabajo en el grupo "dónde el machismo cultural está arraigado". También recoge que se viven situaciones de tensión interna en la formación y que hay "una base fuertemente patriarcal", entre otros aspectos. NO ADSCRITA Casol ya había trasladado al secretario general de Junts, Jordi Turull, y al presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, que no entregará su acta de diputada pese a que la expulsen, y en consecuencia mantiene su decisión de pasar a ser diputada no adscrita en el grupo mixto. Así lo ha manifestado durante la reunión de la ejecutiva, donde han salido en defensa de Casol la presidenta de Junts, Laura Borràs, y otros afines como Jaume Alonso Cuevillas, Esther Vallès y la también diputada y secretaria segunda de la Mesa, Aurora Madaula, que pese a estar de baja médica tras denunciar al grupo también por acoso, se ha conectado telemáticamente. "Ha sido un espectáculo de ejecutiva", sostienen algunas fuentes consultadas por Europa Press, que aseguran que Madaula ha llorado y se ha mostrado enfadada con los presentes por lo que estaba ocurriendo. Por contra, Turull, Batet y otros miembros de la dirección, como la portavoz del grupo parlamentario, Mònica Sales, se han mostrado partidarios de expulsar a Casol del grupo porque consideran que se ha perjudicado la imagen del partido. A la salida de la ejecutiva, ni Borràs ni Turull han querido hacer declaraciones al respecto, tampoco Casol. CASO MADAULA El caso de Madaula también ha generado un gran malestar en el grupo parlamentario, al que ha denunció, como Casol, ante la Oficina de Igualdad y se está a la espera del informe pertinente. La diputada, en el 'Parlament de les Dones' que se celebró en noviembre del año pasado, manifestó que había sufrido "violencias silenciosas" de compañeros. La presidenta del Parlament, Anna Erra, se reunió con ella y le instó a reflexionar sobre su continuidad como secretaria segunda de la Mesa, y 22 de los 32 diputados de Junts también firmaron un texto en su contra que presentaron a la Comisión de Garantías. Desde la dirección del partido siempre han negado que haya machismo en Junts y atribuyen la situación a una cuestión de debate político, y ahora se plantean emprender medidas legales ante las "difamaciones y filtraciones" que ha habido a dichos casos, según avanzó Europa Press.